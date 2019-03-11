В сотрудничестве Армении с НАТО обвинили прежнее руководство РФ

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Зампред комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками объяснил НСН, почему сегодня страны Содружества вольны иметь общие дела с альянсом.

В Армении 11 марта стартовала «Неделя НАТО». Как заявил начальник оборонной политики министерства Левон Айвазян, для утверждения 6-го этапа Индивидуального плана партнерства (IPAP) между Арменией и альянсом на 2020-2022 годы нет политических препятствий, сообщает Sputnik Армения.

Сам факт проведения такой недели не может не беспокоить Россию, заметил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, республика находится в непростом положении, не позволяющем ей вести однополярное сотрудничество. Однако остаётся вопрос, какого рода дела связывают её с НАТО в рамках этого мероприятия. И особенно остро он встал после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна.

«Понятно, что в рамках этой программы и других Армения пытается сохранить отношения не только с Россией, но и с другими странами. Её уязвимое положение на Северном Кавказе диктует ей необходимость многовекторной политики. Вопрос в том, каково содержание этой недели, насколько оно формально либо неформально. Безусловно, нас может и должно беспокоить проведение такой недели в Армении. И по этому поводу все разъяснения Армении в рамках ОДКБ должны быть даны. Я надеюсь, что это сделано. Безусловно, отношения с НАТО у Еревана возникли не вчера, но после революции все к ним очень внимательно приглядываются. Потому что мы знаем, среди политических единомышленников Никола Пашиняна было много тех, кто выступал против членства в ОДКБ, против российской базы в Армении. Сейчас, находясь у власти, они уже изменили свою позицию. Что означает проведение этой недели — это мероприятие формальное, нет, они просто решили поиграть в духе стран третьего мира между центрами силы? На эти вопросы должны дать ответ наши официальные структуры, в том числе и структуры ОДКБ», — заявил Затулин.

Однако вина в том, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведут сотрудничество с НАТО, по его словам, лежит на России, а точнее на её предыдущем руководстве, добавил собеседник НСН.

«У стран ОДКБ есть свои отношения с НАТО, как и у нас они существовали до определённого момента. В 1995 году, ещё при Ельцине, это было выражено в подписании программы партнёрств “Во имя мира” — она была запущена для нашего успокоения, чтобы мы не протестовали против расширения НАТО на Восток. Мы тогда в первом составе Госдумы протестовали, тем не менее, прежнее руководство клюнуло на это. И тем самым Россия предоставила вольную остальным странам СНГ, которые стали развивать отношения с НАТО в рамках этой программы. Но они, конечно, совсем другого характера, чем наши. У некоторых стран это вылилось в желание вступить в Североатлантический альянс, это мы знаем на примере Грузии, Молдовы, Украины. А у некоторых стран это балансировка между центрами силы», — рассказал Затулин.

Добавим, что сотрудничество между Арменией и НАТО строится в соответствии с планом IPAP, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в нём предполагает периодические консультации с альянсом по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности, военной доктрины Армении, усовершенствование оборонного процесса, бюджетного планирования и другие вопросы.