По джентельменскому соглашению. Трамп уговорит Мюллера прекратить расследование

Эксперт в эфире НСН рассказал, что заявление американского лидера станет первым шагом для роспуска комиссии по расследованию «российского вмешательства».

Президент США Дональд Трамп рассказал о существующем конфликте интересов со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием вмешательства России в выборы президента. Американский лидер также поинтересовался, когда Мюллер собирается об этом сообщить. Разногласия между ними возникли из-за того, что Трамп отказался назначить спецпрокурора главой ФБР. Такое сообщение было опубликовано президентом США в Twitter, сообщает RT.

в эфирерассказал, что слова Трампа свидетельствуют о желании распустить комиссию по расследованию

«Это заявление свидетельствует о том, что Трамп делает шаги, чтобы либо Мюллера уговорить прекратить комиссию по джентельменскому соглашению, либо из конфликта интересов может вытекать силовое решение, то есть Трамп может своим указом закрыть и распустить комиссию. Это заявление – первый шаг в этом направлении», - заключил в эфире НСН Васильев.

Напомним, во время расследования о вмешательстве РФ в американские выборы были выдвинуты обвинения против 13 граждан России и против трёх компаний, сообщает «Свободная Пресса» . В свою очередь, в Европе убеждены, что им нужен свой Мюллер. Такое мнение в ночь на 30 июля выразил глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт.