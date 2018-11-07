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Отставки Трампа не будет. Американист о победе республиканцев в Сенате США

7 Ноября 2018 в 13:13
Отставки Трампа не будет. Американист о победе республиканцев в Сенате США

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США рассказал НСН, как республиканское большинство в верхней палате Конгресса США сохранит Трампу власть.

По предварительным итогам выборов в американский Конгресс, состоявшихся 6 ноября, Республиканская партия сохраняет контроль в Сенате, но теряет большинство в Палате представителей. Президент страны Дональд Трамп назвал «потрясающим» успех своих коллег-республиканцев, а также поздравил главу конгрессменов-демократов Нэнси Пелоси с большинством в нижней палате парламента.

Политический «тяни-толкай». Американист об итогах промежуточных выборов США
Примечательно, что демократам удалось взять контроль над Палатой представителей впервые за восемь лет. Кроме того, заполучив большинство в нижней палате Конгресса, Демократическая партия разрушила республиканскую монополию власти, которая образовалась с приходом Трампа в 2016 году. С победой демократов резко возрастают шансы импичмента главы Белого дома. Тем не менее, с помощью контроля верхней палаты Конгресса, президенту Трампу удастся сохранить власть до конца своего срока, заявил НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.

«Республиканцы сохранили за собой Сенат. Если демократы возьмут нижнюю палату, они будут в состоянии возбудить процедуру импичмента. Импичмент — это не отстранение президента от власти, это парламентский суд. Поскольку республиканцев в Сенате будет большинство, то Сенат не проголосует за отставку Трампа, поэтому отставки Трампа не будет, даже если возбудят процедуру импичмента. Отставки Трампа не будет, он просидит весь срок», — заверил американист.

Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что предварительные итоги промежуточных выборов говорят о продолжении политического состояния «тяни-толкай». 

Напомним, что на промежуточных выборах 6 ноября переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий.
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