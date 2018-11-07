Отставки Трампа не будет. Американист о победе республиканцев в Сенате США

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США рассказал НСН, как республиканское большинство в верхней палате Конгресса США сохранит Трампу власть.

По предварительным итогам выборов в американский Конгресс, состоявшихся 6 ноября, Республиканская партия сохраняет контроль в Сенате, но теряет большинство в Палате представителей. Президент страны Дональд Трамп назвал «потрясающим» успех своих коллег-республиканцев, а также поздравил главу конгрессменов-демократов Нэнси Пелоси с большинством в нижней палате парламента.