Отставки Трампа не будет. Американист о победе республиканцев в Сенате США

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США рассказал НСН, как республиканское большинство в верхней палате Конгресса США сохранит Трампу власть.
По предварительным итогам выборов в американский Конгресс, состоявшихся 6 ноября, Республиканская партия сохраняет контроль в Сенате, но теряет большинство в Палате представителей. Президент страны Дональд Трамп назвал «потрясающим» успех своих коллег-республиканцев, а также поздравил главу конгрессменов-демократов Нэнси Пелоси с большинством в нижней палате парламента.
«Республиканцы сохранили за собой Сенат. Если демократы возьмут нижнюю палату, они будут в состоянии возбудить процедуру импичмента. Импичмент — это не отстранение президента от власти, это парламентский суд. Поскольку республиканцев в Сенате будет большинство, то Сенат не проголосует за отставку Трампа, поэтому отставки Трампа не будет, даже если возбудят процедуру импичмента. Отставки Трампа не будет, он просидит весь срок», — заверил американист.
Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что предварительные итоги промежуточных выборов говорят о продолжении политического состояния «тяни-толкай».
Напомним, что на промежуточных выборах 6 ноября переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий.