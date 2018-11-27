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Новости за ночь: Военное положение ввели ещё в двух регионах Украины

27 Ноября 2018 в 07:51
Новости за ночь: Военное положение ввели ещё в двух регионах Украины

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Названы новые регионы Украины, в которых введут военное положение

Военное положение введено в десяти регионах Украины. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован на сайте Верховной рады. Изначально речь шла о восьми регионах – Винницкой, Николаевской, Луганской, Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Херсонской областях, а также в районе побережий Чёрного и Азовского морей. Однако в доработанном варианте законопроекта отмечены ещё Донецкая и Запорожская области, сообщает RT. Режим будет действовать в течение 30 дней с 28 ноября.

Путин обсудил с Меркель Керченский инцидент

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Керченском проливе. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер выразил надежду на то, что Берлин «окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов», говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее Меркель обсудила сложившуюся ситуацию с президентом Украины Петром Порошенко. Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна из-за нарушения госграницы РФ.

Выгодоприобретательство Порошенко от провокации в Керченском проливе
Космический аппарат InSight прислал первое фото после посадки на Марсе

Американский космический аппарат Mars InSight прислал первое фото Марса. На изображении можно разглядеть пыль красной планеты. Напомним, аппарат приземлился на Марсе 26 апреля в 22:54 по московскому времени. Посадка произошла около вулканов. В задачи Mars InSight входит изучение внутренней структуры планеты, а также замеры температуры почвы и подземных толчков. Всю информацию он должен передавать на Землю.

Отец Бутиной рассказал, как его дочь отметила день рождения в американской тюрьме

Гражданка РФ Мария Бутина преподаёт алгебру и йогу в американской тюрьме. Также она приступила к изучению итальянского языка. Об этом сообщил её отец Валерий Бутин. Он подчеркнул, что его дочь всеми силами старается «противостоять сложной жизненной ситуации», сообщают «Известия». 10 ноября ей исполнилось 30 лет. В честь праздника она испекла печенье. Напомним, Бутину задержали 15 июля в США. Её обвиняют в работе незарегистрированным иноагентом и попытке проникновения в работу компании, которая влияет на американскую политику.

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