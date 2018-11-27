Новости за ночь: Военное положение ввели ещё в двух регионах Украины

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Названы новые регионы Украины, в которых введут военное положение

Военное положение введено в десяти регионах Украины. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован на сайте Верховной рады. Изначально речь шла о восьми регионах – Винницкой, Николаевской, Луганской, Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Херсонской областях, а также в районе побережий Чёрного и Азовского морей. Однако в доработанном варианте законопроекта отмечены ещё Донецкая и Запорожская области, сообщает RT. Режим будет действовать в течение 30 дней с 28 ноября.

Путин обсудил с Меркель Керченский инцидент

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Керченском проливе. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер выразил надежду на то, что Берлин «окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов», говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее Меркель обсудила сложившуюся ситуацию с президентом Украины Петром Порошенко. Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна из-за нарушения госграницы РФ.

Американский космический аппарат Mars InSight прислал первое фото Марса. На изображении можно разглядеть пыль красной планеты. Напомним, аппарат приземлился на Марсе 26 апреля в 22:54 по московскому времени. Посадка произошла около вулканов. В задачи Mars InSight входит изучение внутренней структуры планеты, а также замеры температуры почвы и подземных толчков. Всю информацию он должен передавать на Землю.

Отец Бутиной рассказал, как его дочь отметила день рождения в американской тюрьме

Гражданка РФ Мария Бутина преподаёт алгебру и йогу в американской тюрьме. Также она приступила к изучению итальянского языка. Об этом сообщил её отец Валерий Бутин. Он подчеркнул, что его дочь всеми силами старается «противостоять сложной жизненной ситуации», сообщают «Известия» . 10 ноября ей исполнилось 30 лет. В честь праздника она испекла печенье. Напомним, Бутину задержали 15 июля в США. Её обвиняют в работе незарегистрированным иноагентом и попытке проникновения в работу компании, которая влияет на американскую политику.