Выгодоприобретательство Порошенко от провокации в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении в стране военного положения после инцидента в Керченском проливе.

Оно будет действовать с 10.00 мск 28 ноября. Причем, Порошенко объявил об этом еще до утверждения решения Верховной радой. В минувшее воскресенье три судна ВМС Украины вошли в территориальные воды России, предприняли попытку прохода Керченского пролива, не реагируя на требование остановиться. Чтобы принудительно остановить корабли, российским пограничникам пришлось применять оружие. В результате три украинских члена экипажа получили лёгкие ранения, им оказана медпомощь. ФСБ России сообщила, что украинские суда задержаны за нарушение госграницы и доставлены в порт Керчи.

Введенное украинскими властями военное положение предусматривает в числе прочего особый правовой режим. Он дает возможность президенту Порошенко вводить в областях страны военную администрацию вместо гражданской, временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, права и законные интересы юридических лиц, изымать имущество, объявлять комендантский час. Могут также вводиться запреты на массовые мероприятия, на деятельность политических партий и общественных объединений. И даже, как отмечает РИА Новости, запрет на передачу информации через компьютерные сети, то есть интернет. Вся полнота власти при этом переходит в руки президента.

Военное положение – прекрасный повод для того, чтобы отложить или отменить вовсе намеченные на весну выборы президента Украины. В этом сходятся все эксперты, к которым за комментариями обратилась НСН. Такую точку зрения высказал, в частности, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Выгодоприобретателем здесь является только один человек – это президент Украины господин Порошенко, поскольку его рейтинг настолько низкий, что шансов у него выиграть выборы практически нет никаких. Для того, чтобы сорвать выборы, нужны чрезвычайные обстоятельства. Например, введение военного положения. .. Я думаю, что готовят общественное мнение к тому, что это военное положение будет усиливаться, будут введены все его атрибуты вплоть до отмены выборов, чего и добивается Порошенко», - отметил Джабаров.

Очевидно это и на Украине, - подтвердил в эфире НСН первый президент страны Леонид Кравчук.

«Люди и политики начнут связывать это, тут никуда не деться. А выезжающие в этот период из страны граждане могут получать статус беженцев. И могут хлынуть за границу и капиталы, и люди», - сказал Кравчук.

А у России под боком возникает диктатура с марионеточным правителем во главе, готовым на все ради удержания власти.

Всеволод Нерознак



