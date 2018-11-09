Новости за ночь: В Верховной раде задумались о запрещении зимы ради отказа от газа

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Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Депутат Верховной рады предложил запретить зиму

Депутат Верховной рады Виктор Пинзеник раскритиковал инициативу моратория на повышение цен на газ для населения. По его словам, такие законопроекты направлены на одурачивание граждан, поскольку им всё равно придётся оплачивать «голубое топливо» в полном объёме. Мораторий, который предлагалось ввести, Пинзеник подумывает заменить другой инициативой – запретом на зиму, поскольку это позволит и вовсе отказаться от газа. Такое сообщение народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook. Напомним, с 19 октября на Украине резко выросли цены на газ.

Против сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз, возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии Амурской области, в которой отбывает наказание член банды Цапка Вячеслав Цеповяз. В их действиях обнаружили признаки превышения должностных полномочий. Согласно версии следствия, сотрудники ИК №3 создавали привилегированные условия для отбывания наказания Цеповяза с января 2015 года по февраль 2018 года. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к ситуации. Также СК проверит информацию об угрозе супруге заключённого. Данная информация размещена на сайте Следственного комитета. Возбуждение уголовного дела инициировала Генпрокуратура.

В РФ признали, что не способны эффективно ответить на американские ракеты средней дальности в Европе. Такое заявление сделал бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин. По его словам, комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который на Западе известен как «Мёртвая рука», функционирует, но задействует только те ракеты, «которые выживут после первого удара агрессора», сообщает еженедельник «Звезда». В то же время США, которые выйдут из ДРСМД, смогут нанести поражение основной массе ракет РФ, которые находятся в европейской части. Более того, оставшиеся будут перехвачены во время полёта. Есин отметил, что размещение американцами ракет средней дальности в Европе заставит РФ перейти к доктрине упреждающего удара.

СПЧ может обновиться более чем наполовину до конца года

СМИ сообщили, что около половины членов президентского СПЧ сменится до конца года. Новых кандидатов на пост в совет сейчас обсуждают в администрации президента. Руководство администрации может обсудить список ближе к декабрю, после этого он попадёт н стол к главе РФ. Нынешний совет могут покинуть журналист Максим Шевченко, главный режиссёр театра «Алеко» Алексей Козырев, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин и другие, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Как ожидается, в обновлённом СПЧ не будет лиц, которые не ведут активную работу в совете.