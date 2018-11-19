Колбаски и сосиски наполнят новыми акцизами

ФОТО: stroypuls.ru… _ Flickr.html

Новая идея по облегчению и без того тощих кошельков большей части населения родилась в околоправительственных кругах.

Экспертный совет при правительстве предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса - колбасные изделия, сосиски и так далее, пишут «Известия». Решено не мелочиться: ставка акциза предложена в 160 рублей на 1 кг, что повлечет за собой удорожание этих продуктов процентов на 30. Инициатива вошла в отзыв на программу «Укрепление общественного здоровья», которая, в свою очередь, входит в национальный проект «Демография». Средства от «колбасного акциза» рекомендовано направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания: отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло. Но если эта часть идеи выглядит здраво, то акциз на колбасу и сосиски ничего, кроме возмущения, вызвать не может, - указал в эфире НСН председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Это должно быть предметом пропаганды правильного питания, но люди никак не готовы к тому, что в ближайшее время резко поднимутся цены на эти продукты. Это абсолютно неправильно будет воспринято людьми, с абсолютным непониманием и с крайним недовольством и возмущением», - сказал собеседник НСН.

С критикой идеи «колбасного акциза» выступил Минсельхоз: «Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», - говорится в сообщении ведомства. К тому же, требования безопасности пищевых продуктов установлены техрегламентами ЕАЭС и гармонизированы с международными нормами, их корректировка осуществляется на основе научного обоснования, - указали в Минсельхозе. Тем не менее, предложение ввести «колбасный акциз» уже направлено в Минздрав.

Мясопродукты и безо всякого акциза растут в цене вопреки логике. При почти полном отсутствии импорта производители сырья внутри страны диктуют свои цены при попустительстве правительства, - указывали в интервью НСН эксперты рынка. С введением акциза их просто перестанут покупать. Но если с той же сладкой газировкой, об акцизе на которую говорили только на прошлой неделе, все понятно – от нее, кроме вреда, ничего, то с колбасой история иная – от бутерброда остается один хлеб. Кстати, его-то едят почти все, и покупать не перестанут. Чем не способ пополнить бюджет, введя акциз на хлеб? А если население позволит себе перестать есть хлеб и перейдет на лебеду, так и на нее.

Всеволод Нерознак