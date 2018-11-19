Понедельник
19 ноября
USD 65.99
EUR 74.9
Экономика

Колбаски и сосиски наполнят новыми акцизами

19 Ноября 2018 в 21:00
Колбаски и сосиски наполнят новыми акцизами
ФОТО: stroypuls.ru… _ Flickr.html
Новая идея по облегчению и без того тощих кошельков большей части населения родилась в околоправительственных кругах.

Экспертный совет при правительстве предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса - колбасные изделия, сосиски и так далее, пишут «Известия». Решено не мелочиться: ставка акциза предложена в 160 рублей на 1 кг, что повлечет за собой удорожание этих продуктов процентов на 30. Инициатива вошла в отзыв на программу «Укрепление общественного здоровья», которая, в свою очередь, входит в национальный проект «Демография». Средства от «колбасного акциза» рекомендовано направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания: отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло. Но если эта часть идеи выглядит здраво, то акциз на колбасу и сосиски ничего, кроме возмущения, вызвать не может, - указал в эфире НСН председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Это должно быть предметом пропаганды правильного питания, но люди никак не готовы к тому, что в ближайшее время резко поднимутся цены на эти продукты. Это абсолютно неправильно будет воспринято людьми, с абсолютным непониманием и с крайним недовольством и возмущением», - сказал собеседник НСН. 

С критикой идеи «колбасного акциза» выступил Минсельхоз: «Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», - говорится в сообщении ведомства. К тому же, требования безопасности пищевых продуктов установлены техрегламентами ЕАЭС и гармонизированы с международными нормами, их корректировка осуществляется на основе научного обоснования, - указали в Минсельхозе. Тем не менее, предложение ввести «колбасный акциз» уже направлено в Минздрав.

Мясопродукты и безо всякого акциза растут в цене вопреки логике. При почти полном отсутствии импорта производители сырья внутри страны диктуют свои цены при попустительстве правительства, - указывали в интервью НСН эксперты рынка. С введением акциза их просто перестанут покупать. Но если с той же сладкой газировкой, об акцизе на которую говорили только на прошлой неделе, все понятно – от нее, кроме вреда, ничего, то с колбасой история иная – от бутерброда остается один хлеб. Кстати, его-то едят почти все, и покупать не перестанут. Чем не способ пополнить бюджет, введя акциз на хлеб? А если население позволит себе перестать есть хлеб и перейдет на лебеду, так и на нее.

Всеволод Нерознак

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.