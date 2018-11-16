Новости за ночь: Украине предсказали поражение в случае войны с Россией

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

На Украине рассказали о последствиях в случае войны с РФ

Украине предсказали поражение в случае войны с Россией. Как заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, в случае задействования воздушных сил РФ, армия Незалежной попросту не выстоит, сообщает телеканал «112 Украина». По его словам, Украине достаточно сил только для борьбы с группировками в Донбассе. То же время Смешко отметил неэффективность расходов на оборону страны. Это происходит по причине их непрозрачности, убеждён экс-глава СБУ.

Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил, в случае их передачи

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту РФ Владимиру Путину не допустить размещения американских военных баз на Южных Курильских островах, если они будут переданы Стране восходящего солнца. Об этом он рассказал во время встречи с российским лидером 14 ноября в Сингапуре, сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра. Как отмечает СМИ, таким образом Абэ дал понять, что Япония планирует продолжить урегулирование территориального вопроса. Напомним, сейчас США могут размещать свои базы на территории всей Японии, это право закреплено в японо-американском договоре безопасности.

В КНДР испытали новое стратегическое оружие. За ходом демонстрации его мощи наблюдал лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что «учёные и промышленники проделали огромную работу, которая призвана повысить обороноспособность страны». Испытания проходили на полигоне Академии оборонных наук, сообщает ЦТАК. При этом не приводится описание, какое именно оружие было испытано. Известно, что разрабатывать его начали ещё во времена предыдущего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН, который отвечает за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял резолюцию Украины, которая осуждает якобы существующее нарушение прав человека в Крыму и установление российского управления и юрисдикции. Документ поддержали 67 стран, против данного решения выступили 26 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, Сербия и другие. Ещё 87 делегаций воздержались от голосования, сообщает ТАСС.