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Политика

Донбасс поставят на паузу. Политолог о приходе Пушилина к власти

14 Ноября 2018 в 19:15
Донбасс поставят на паузу. Политолог о приходе Пушилина к власти
Фото: newstracker.ru
В эфире НСН Владимир Жарихин рассказал, как может измениться стиль управления Донецкой народной республикой с приходом к власти нового главы.

Центральная избирательная комиссия Донецкой народной республики объявила Дениса Пушилина избранным главой ДНР. Он получил 60, 86 процентов голосов после подсчетов всех бюллетеней, сообщает ТАСС.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, стиль управления Пушилина будет существенным образом отличаться от стиля бывшего лидера ДНР Александра Захарченко.

Стрелков обозвал выборы в ДНР и ЛНР «унылой бодягой»

«Это разные люди, сформировавшиеся в разных условиях. Будут нюансы, но они не будут носить радикальный характер. Глава республики в нынешней ситуации не так уж волен в своих действиях. Сейчас проблема вокруг Донбасса поставлена на паузу в ожидании выборов президента Украины, затем украинского парламента. Поэтому резкого изменения внешних воздействий вряд ли стоит ожидать», - заявил эксперт в эфире НСН.

Напомним, 11 ноября состоялись выборы глав Донецкой и Луганской народных республик. Решение провести голосование было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко 31 августа. Победу на выборах главы ЛНР одержал Леонид Пасечник. 

Ранее в эфире НСН бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков назвал результаты голосования «более, чем ожидаемыми», а сами выборы – «унылой бодягой».


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