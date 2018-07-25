Новости за ночь: Трамп заявил о готовности отменить торговые пошлины для ЕС

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Трамп призвал ЕС к двусторонней отмене торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп призвал ЕС отказаться от торговых пошлин, субсидий и барьеров. По мнению американского лидера, это позволит обеспечить «справедливую торговлю» и «свободный рынок». Такое предложение возникло в преддверии визита представителей Евросоюза в Вашингтон. Соответствующее сообщение Трамп разместил на своей странице в Twitter. Как подчеркнул президент Соединённых Штатов, Вашингтон уже готов к отмене пошлин.

Самая большая слабость США обнаружена Россией и Китаем

Москва и Пекин смогли найти «ахиллесову пяту» США, сообщает Business Insider. Так, с апреля по май КНР и РФ сократили вложения в американские облигации. Если раньше активы составляли 96 миллиардов долларов, то теперь это 15 миллиардов долларов. Как следствие, в Соединённых Штатах начали расти процентные ставки, что не устроило президента США Дональда Трампа. По его словам, подобные действия ущемляют «всё то, чего [власти] достигли». В то же время сокращение активов в американские облигации позволяет укрепить рубль, в то время как валютные резервы диверсифицируются.

Поставки F-35 в Турцию заморожены из-за С-400

СМИ сообщили, что США заблокировали поставки в Турцию истребителей пятого поколения F-35. Соответствующее требование содержится в проекте оборонного бюджета страны на 2019 год. Такое решение было принято из-за закупки Анкарой ЗРК С-400 у России. Как пишет The Washington Times, решение уже поддержали обе палаты Конгресса США. Однако окончательное решение по истребителям будет приниматься только после отчёта Пентагона. Напомним, ранее глава командования боевого применения ВВС США Джеймс Холмс посчитал «политическим» вопрос поставок F-35 в Турцию.

Цены на авиабилеты в России «неизбежно» подорожают

Авиакомпании предупредили о неизбежном росте стоимости авиабилетов. Это произойдёт из-за подорожания авиакеросина, которое наблюдалось весной 2018 года. Интересно, что цена будет подниматься не только у российских, но и зарубежных перевозчиков. Некоторые авиакомпании уже предупредили турагентов о предстоящем скачке топливного сбора, сообщает «Коммерсант». В свою очередь, в туротрасли предупредили, что это приведёт к росту стоимости турпакетов на 10%.