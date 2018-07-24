Политолог оправдал «прогиб» Меркель перед США

ФОТО: Ангела Меркель // Facebook

Александр Рар рассказал НСН, когда Германия открыто выступит за отмену антироссийских санкций.

Председатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Александр Гауланд рассказал в интервью «Известиям», почему Берлин до сих пор не отменил антироссийские санкции, несмотря на то, что они наносят урон экономике самой ФРГ. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель «склонилась перед интересами США» и игнорирует отрицательное влияние санкционной политики на положение дел в стране, а также на двусторонние отношения с Россией.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН согласился с доводами политика, однако указал на обстоятельство, которое тот забыл упомянуть в своём утверждении. Одним из ключевых моментов, которые останавливают Германию на пути отмены санкций, по его мнению, является отсутствие решимости других государств ЕС в стремлении поставить точку с санкционной политике.

«Я думаю, что в Германии 50 на 50 процентов общества поддерживают и не поддерживают такие высказывания. То, что Гауланд сказал про Меркель, на 80% верно, единственное, он не упомянул, что она не только следует интересам США, но и не хочет нарушать внутриевропейский консенсус. О чём он не сказал, а надо было, что внутри Европейского союза можно было бы отменить санкции в отношении России, если бы нашлись две-три страны, которые “за”. Например, те же Италия, Австрия. Их правительства об этом говорят, но когда об этом заходит речь на внутренней кухне Брюсселя, на голосовании, то они почему-то все выступают за продление санкций», — обратил внимание Александр Рар.

Основные сторонники антироссийских санкций в Европе, по его мнению, также ориентируются не на позицию США в этом вопросе, а на собственные счёты с Москвой. И Меркель пытается сохранить с ними отношения, не поднимая вопрос снятия санкций.

«Есть очень крикливые страны, истерически настроенные против России внутри Европы. Это не связано с США, это связано с их внутренними делами. Это Польша, три прибалтийские республики и Великобритания, которая, правда, сейчас выходит из ЕС. Они придерживаются позиции, что нужно усиливать санкции, и Меркель не хочет с ними ссориться, поэтому и выступает внутри Европы на стороне этих стран», — объяснил политолог.

Добавим, что канцлер Германии Ангела Меркель в последнее время вынуждена противостоять критике не только внутри страны, как со стороны Гауланда, но и на международной арене. Так, в начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Берлин находится в зависимости от России в энергетической сфере. К таким выводам он пришёл из-за поддержки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2», отмечает RT. Тогда Меркель заявила, что приняла критику к сведению и пытается отвечать своими аргументами американскому лидеру.