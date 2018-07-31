Новости за ночь: Стало известно о возможной связи ИГ с наездом на туристов в Таджикистане

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

ИГ взяло на себя ответственность за наезд на туристов в Таджикистане

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, деятельность запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за наезд на туристов в Таджикистане. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность боевиков. Напомним, 30 июля неизвестные наехали на толпу людей в Таджикистане, после чего напали с ножами и огнестрельным оружием. Полиции удалось нейтрализовать боевика. В результате ЧП погибли четыре человека (двое американцев, голландец и швейцарец), ещё трое получили ранения, сообщает RT.

Обвинение против убивших отца сестёр ужесточили

Ужесточено обвинение против трёх сестёр, которые убили своего отца. Если раньше уголовное дело квалифицировалось по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств», то теперь оно переквалифицировано в статью «Убийство в составе группы лиц». Об этом рассказала пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, сообщают РИА Новости. Ранее суд решил не арестовывать девушек. Известно, что во время допроса они признали свою вину, объяснив убийство долгими моральными страданиями, которые причинял им отец.

Против президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Об этом сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook. Он проходит по делу как свидетель. Поводов для расследования стала передача 100 снайперских комплексов стоимостью 500 миллионов гривен полку спецназа в 2017 году. ВСУ проверит законность этих действий. В то же время в Минобороны рассказали, что было передано не 100, а 98 единиц оружия, которое является охотничьим. В свою очередь, глава военного ведомства Степан Полторак заявил. Что разглашение такой информации может нанести ущерб нацбезопасности страны, сообщает «Русская планета» .

Американская разведка заподозрила КНДР в создании новых ракет

В американской разведке убеждены, что Северная Корея продолжает разработку новых межконтинентальных ракет, которые смогут достигнуть США. Их создание может проходить на той же площадке, что и первые ракеты КНДР, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в разведке США. Доказательством разработок, как утверждает собеседник издания, могут послужить снимки со спутника. Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пхеньян в продолжении производства топлива для ядерного оружия, сообщает Газета.ру.