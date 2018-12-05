Новости за ночь: США поставили России ультиматум по ДРСМД

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

США поставили России условие по ДРСМД

В США рассказали, когда приостановят обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Это произойдёт, если в течение 60 дней Россия не вернётся к исполнению требований документа. Об этом 4 декабря рассказал госсекретарь США Майк Помпео о время пресс-конференции в Брюсселе. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет размещать никакие системы в течение 60 дней. Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о выходе страны из ДРСМД.

Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в ВС РФ. Личный состав уже прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского, а также на предприятиях промышленности. Стоит отметить, что Вооружённые силы начали оснащаться этим типом вооружения в 2017 году, сообщает «Красная звезда». Работа «Пересвета» основана на новых физических принципах. Напомним, боевые лазеры были представлены президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию 1 марта.

Госдеп США призвал Россию отпустить украинских моряков, которые были арестованы из-за нарушения госграницы РФ 25 ноября. В противном случае, как подчеркнул высокопоставленный чиновник ведомства, для Москвы наступят последствия, и «боль будет только сильнее со временем». В США подчеркнули, что не будут закрывать глаза на задержание украинских кораблей. Это, как отметили в ведомстве, является постоянным посланием россиянам по всем направлениям «относительно различных форм агрессивного поведения», сообщают РИА Новости.

На Украине рассказали о последствиях ухода российского бизнеса из страны

Уход российского бизнеса с украинского рынка приведёт к потере рабочих мест. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Анна Герман. Она напомнила, что на предприятиях РФ трудятся местные жители. Если же бизнес будет сворачиваться, то они лишатся работы, сообщает «112 Украина». Напомним, ранее украинский прокурор Юрий Луценко предложил ввести новые ограничительные меры по отношению к России, которые заблокируют активы на Украине.