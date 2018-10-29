Новости за ночь: Спасатели обнаружили место падения Boeing в Индонезии

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Пассажирский самолёт разбился в Индонезии

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing-737. Он должен был совершить рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг, однако через несколько минут после вылета экипаж перестал выходить на связь, а само воздушное судно пропало с радаров. Спасателям удалось обнаружить место крушения лайнера, оно находится около побережья острова Ява, сообщает RT. Как сообщили в министерстве транспорта Индонезии, на борту самолёта находились 188 человек, включая членов экипажа.

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения львицы на девочку

Львица напала на девочку в цирке-шапито села Успенское в Краснодарском крае. Инцидент произошёл 28 октября. Сейчас ребёнок находится в реанимационном отделении больницы. Она получила раны шеи, лица, грудной клетки, однако, как уточнили врачи, опасности для жизни травмы не представляют, сообщает РЕН ТВ . В настоящий момент Управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет.

Немецкие журналисты раскритиковали фотографию канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По их мнению, подобным образом она проявила «дружелюбие» к «авторитарным лидерам». Более того, автор материала ссылается на слова польского политика Кансу Оздемира, которую «тошнит», когда Меркель пожимает «кровавую руку» Эрдогану, сообщает Bild. Журналисты уверены, что канцлер Германии потеряла «внутренний и внешний политический компас», сообщает Газета.ру .

Элемент космического ядерного двигателя испытали в РФ

В России успешно испытали систему охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Об этом говорится на сайте госзакупок, пишут « Известия ». Как отмечается в материалах, система прошла успешные наземные испытания, при этом работы были выполнены «в полном объёме», а «результаты соответствуют требованиям технического задания». Напомним, головным исполнителем является государственный научный центр «Исследовательский центр имени Келдыша».