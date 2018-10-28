Уйти нельзя остаться. Российским военным в ЦАР поставили ультиматум

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в эфире НСН объяснил, почему Россия не может безучастно наблюдать за происходящим в Африке.

Мусульманские повстанцы потребовали вывести со своей подконтрольной территории в Центрально-Африканской Республике правительственные войска и российских военных инструкторов. Причиной стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекассуа, который является мусульманином. Как заявил лидер распавшейся группировки «Селека» Абдулай Хиссен, президент страны Фостена-Арканжема Туадеру, христианин по вероисповеданию, незаконно сместил премьера при помощи российских наемников. Хиссен дал 48 чесов на вывод российских войск со своей территории.

Зимой этого года Москва командировала в ЦАР 175 российских инструкторов для подготовки местных военных. На минувшей неделе МИД РФ согласовал с ООН отправку в страну еще 60 инструкторов и «вторую партию продукции военного назначения». Как пояснил в эфире НСН профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов, ситуация в ЦАР настолько серьезная, что просто наблюдать за ней Россия уже не может.

«В ЦАР происходят довольно опасные и страшные вещи. Огромное количество лбюдей являются беженцами, идет конфликт, базирующийся на межрелигиозных противопоставлениях. Совершенно очевидно, что он легко может национализироваться, имея в виду пограничные государства. А главное, что страдают мирные жители, причем, в таком масштабе, что делать вид, будто ничего не происходит, это неправильно», - заявил собеседник агентства.

Эксперт напомнил ситуацию, которая сложилась в Руанде в 1994 году. Тогда из-за международной позиции невмешательства за три месяца погибли 900 тысяч человек.

«В современном мире такое не совсем допустимо. Каким образом можно вмешиваться? Был пример, когда французские войска встали в Кот-д’Ивуаре во время гражданской войны на разделительную линию между правительственными войсками и противостоящими им группировками. Нельзя сказать, что проблему это решило, но количество жертв это точно уменьшило. Проблема в ЦАР в том, что там невозможно провести четкую демаркационную линию, по которой можно встать. И если вооруженные силы, которые туда вводятся, будут действовать не скоординировано, а еще и противодействовать друг с другом, то это не улучшит, а только ухудшит ситуацию», - пояснил Желтов.

Эксперт добавил, что сегодня решение о вмешательстве, в том числе вооруженном, в ситуацию в Центрально-Африканской Республике должно приниматься согласованно в рамках ООН.

«На данный момент этот вопрос должен рассматриваться международными организациями, в частности, ООН. Решение должно быть очень тщательно спланировано. Это должно быть одновременно силовое воздействие, чтобы не допускать смерти мирных жителей от рук различных вооруженных формирований. С другой стороны, необходимо политическое урегулирование конфликта», - заключил Александр Желтов.

В начале августа в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В качестве одной из версий нападения называется ограбление. Александр Желтов, комментируя НСН эту ситуацию, отмечал, что в ЦАР журналисты гибнут регулярно. Саму ЦАР эксперт назвал самым проблемным регионом на Африканском континенте.