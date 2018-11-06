Новости за ночь: Шестеро детей погибли при пожаре в Кемерово

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Уголовное дело возбуждено по факту пожара, при котором погибли шестеро детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме в Кемеровской области, где погибли семеро человек, шестеро из которых - дети. Об этом сообщила помощник руководителя регионального управления СКР по связям со СМИ Надежда Ананьева, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошёл в частном доме, в настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии. Стоит отметить, что во время тушения пожара также пострадал один пожарный, пишут РИА Новости.

Песков: Встреча Путина и Трампа в Париже состоится

В Кремле уверены во встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, было решено отказаться от полноформатных переговоров, их было решено заменить на разговор «на ногах», поскольку «обстоятельства немного изменились». Ранее Дональд Трамп заявил, что сомневается в вероятности встречи с Путиным в Париже, сообщает ТАСС.

Российскому истребителю Су-27 пришлось подняться в небо для перехвата американского самолёта радиотехнической разведки EP-3E Aries. Как подчеркнули в Минобороны России, неопознанную воздушную цель засекли 5 ноября в небе над Чёрным морем. Чтобы идентифицировать самолёт, пришлось поднять в воздух российский Су-27. В военном ведомстве уточнили, что сопровождение проходило с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщают РИА Новости. Ранее США обвинили Су-27 в небезопасном высокоскоростном пролёте перед самолётом-разведчиком.

Мессенджеры сообщат о переписках пользователей операторам

Мессенджерами в будущем сможет пользоваться только тот человек, на которого зарегистрирован номер телефона, указанный при регистрации. Соответствующие поправки подготовило российское правительство. Согласно документу, операторы будут обязаны вносить сведения о том, в каких приложениях клиенты ведут переписку. Эту информацию им будут передавать сами мессенджеры. Такое нововведение необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для граждан, сообщают «Известия».