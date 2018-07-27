Новости за ночь: Премьер Украины призвал не преклонять колени перед Россией

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Гройсман рассказал, как Украине встать с колен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться от преклонения колен перед Россией и закупки у него природного газа. По его словам, у страны есть собственные огромные запасы «голубого топлива» в недрах. Гройсман также подчеркнул, что любая власть с наступлением декабря «преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ». В то же время премьер-министр выразил убеждённость в том, что в будущем Киев сможет наладить добычу природного ископаемого и сохранить экономическую и политическую независимость, сообщает Газета.ру .

Источник рассказал о состоянии здоровья Кобзона

Состояние первого зампреда комитета Госдумы по культуре, певца Иосифа Кобзона, которого накануне госпитализировали, врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента, который подчеркнул, что депутат «сильный и всегда побеждает». По его словам, сейчас Кобзон проходит курс химиотерапии. Напомним, 26 июля ряд СМИ сообщил о госпитализации 80-летнего артиста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о зависти глав некоторых государств из-за успешных взаимоотношений Анкары и Москвы. Об этом он рассказал во время общения с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС 26 июля. С таким утверждением согласился и президент РФ. В то же время он напомнил, что Эрдоган обещал пригласить его в ресторан. При этом Путин пошутил, что согласится пойти туда только в том случае, если российская мясная продукция будет допущена на турецкий рынок, сообщает Ura.ru .

Конгресс США готовит новые санкции против России

Новый пакет санкций против России готовится в США. Как пояснил глава комитета Сената по международным делам Боб Коркер, он может быть принят Конгрессом Соединённых Штатов в течение ближайших пары месяцев. Это будет сделано до промежуточных выборов в стране, сообщает Bloomberg. Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал ограничительные меры против России необходимыми и положительно высказался о движении в сторону их усиления.