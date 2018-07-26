Новости за ночь: Посольство РФ отреагировало на декларацию Госдепа по Крыму

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Посольство РФ в США не увидело ничего нового в декларации Госдепа по Крыму

В посольстве РФ в США отреагировали на декларацию Госдепа Соединённых Штатов по Крыму, в которой воссоединение полуострова с Россией названо незаконным. Дипломаты подчеркнули, что ничего нового в документе не увидели. Декларация, как отметили в дипмиссии, доказывает, что «партнёры живут в иной реальности». Такое сообщение опубликовано на странице посольства РФ в США в Facebook. В нём дипломаты напоминают Вашингтону, что «сотник тысяч украинцев» приезжают на отдых в республику, что развенчивает миф об «агрессии» и «оккупации». Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума.

Трамп признался в любви к Евросоюзу

США и Евросоюз запускают новую фазу отношений, от которых «будут выигрывать обе стороны». Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Более того, американский лидер на своей странице в Twitter признался, что США и ЕС любят друг друга. Напомним, встреча Трампа и Юнкера состоялась 25 июля, сообщает RT.

Путин и Трамп «согласились не соглашаться» по Украине

Соглашение по Украине не было достигнуто во время встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, лидеры «согласились не соглашаться», сообщают РИА Новости. В то же время, когда главу внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов спросили, пошёл ли Трамп на уступки Путину во время саммита в Хельсинки, Помпео заявил, что не будет принимать участие в «политическом цирке», который пытается устроить Демократическая партия. С такими словами он выступил в комитете Сената США по иностранным делам.

РЖД оплатит основную часть расходов на строительство моста на Сахалин

Большую часть строительства транспортного перехода с Сахалина на материковую часть России оплатит РЖД. Об этом заявил министр экономического развития в кулуарах форума БРИКС. По его словам, в теории может существовать два источника средств на строительство: бюджет и РЖД. Однако основная часть «будет точно из бюджета РЖД», пояснил министр. Специалисты уже подсчитали стоимость проекта, признался Орешкин. Однако называть точную сумму глава Минэкономразвития отказался, сообщает ТАСС.