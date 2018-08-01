Новости за ночь: Названа причина крушения самолёта в Мексике

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Губернатор Дуранго рассказал подробности крушения самолёта

Крушение самолёта в Мексике 31 июля произошло из-за сильного порыва ветра. Об этом рассказал губернатор Дуранго, где упало воздушное судно, Хосе Росаса Аиспуро. В то же время была создана комиссия, которая занимается расследованием крушения, только после этого будет озвучена окончательная версия произошедшего. Напомним, 31 июля самолёт разбился при взлёте: из-за порыва ветра лайнер резко снизился и зацепился крылом о землю, в результате чего отвалились два двигателя. В результате инцидента никто не погиб, однако около 50 человек госпитализированы. Пилот находится в тяжёлом состоянии, сообщает RT.

Сотрудники ФСБ арестованы по подозрению в мошенничестве

Два офицера ФСБ арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение принял Московский гарнизонный военный суд. Ранее СМИ сообщили, что офицеры управления «М» составляли рапорты, из-за которых началось масштабное расследование во ФСИН. Они также могли принимать участие в незаконной сделке по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, которой принадлежал строительный рынок «На Остаповской», пишет «Коммерсант». Сотрудники ФСБ свою вину не признают.

Дорога стоимостью в 1,2 триллиона рублей может появиться между посёлком Джубга в Туапсинском районе и городом Сочи. Разработкой концепции занимался Росавтодор. Проект подразумевает строительство четырёхполосной скоростной трассы вместо серпантина, которая сократит время в пути с четырёх до одного часа. Протяжённость трассы составит около 120 километров. Проехать по дороге можно будет бесплатно. Стройку планируется провести в три этапа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.

Володин изучит работу комиссии Поклонской

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась на срыв заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, которую она возглавляет. В письме к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину народная избранница подчеркнула, что 26 июля пришли лишь два человека вместо 16. Председатель Госдумы направил обращение Поклонской лидерам фракции, попросив при этом изучить ситуацию. Проверка работы комиссии пройдёт в сентябре, сообщает Газета.ру.