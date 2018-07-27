Американист: Двухпартийная система США неприменима в России

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ объяснил НСН, почему предложение Жириновского перейти на американскую модель парламента обречено на фиаско.

Переход на американскую двухпартийную систему избрания парламента вытеснит ЛДПР из Госдумы, заявил «Интерфаксу» спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так он прокомментировал предложение лидера либерально-демократической партии Владимира Жириновского перевести Россию на американскую модель формирования парламента.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН рассказал, почему такой подход к созданию парламента в России невозможен в принципе.

«Формирование такой системы должно иметь долгий и естественный характер. Поэтому говорить о системе США и том, что оттуда можно взять, бесполезно. Американскую систему просто копировать невозможно, она возникла в силу определённых обстоятельств, их много. Это складывалось на протяжении столетий, партии на протяжении первых ста лет даже отрицались. Они только к концу XIX века конституировались и превратились в реально действующий политический институт. Для России этот процесс неприменим», — заверил Рогулёв.

Он также подчеркнул — любая партия, сформированная вокруг яркого лидера, обречена на отмирание с его уходом из большой политики. И такие примеры уже были в России, напомнил собеседник НСН.

«Это всё умозрительные расчёты, которые не подкреплены никакими фактами. Потому что партии, на самом деле, не конструируются искусственно. Они могут возникать разными путями, конечно, в том числе, и вокруг определённого лидера, как, например, вокруг Жириновского. Но я уверяю, что с его уходом, рано или поздно, такие партии, и его в том числе, они не имеют будущего, они рассыплются. Яркий пример — “Яблоко”. Партии, возникающие снизу, на основе движений, местной партийной борьбы, они, конечно, более долговечны, но это очень долгий процесс», — заключил американист.

Добавим, по словам Вячеслава Володина, в случае перехода на двухпартийную систему парламента, второе место после партии власти займёт КПРФ, в то время как ЛДПР останется за бортом политической лодки.