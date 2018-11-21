Независимые АЗС и госмонополия обвиняют друг друга в росте цен на бензин

Налоговая политика и монопольная природа рынка нефтепродуктов стали причинами скачка цен на моторное топливо.

С таким заявлением выступил в пресс-центре НСН президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

«У нас налогов на внутренний рынок больше, чем на экспортный рынок. Из-за этого экспорт более интересный, а нам объёмов не хватает. Налоговый манёвр предполагал увеличение НДПИ, снижение экспортных пошлин и снижение акциза на топливо. Вместо снижения акциза он только рос. Акциз – основное зло. Сегодня это 15% в цене литра, а потом будет все 20%... Именно усилиями госполитики у нас создался монополистический рынок. Один крупный игрок начинает диктовать политику на рынке. Хочу – гружу, хочу – не гружу. В целом, те решения, которые предпринимаются по стабилизации, компания позволяет себе бойкотировать эти решения», - сказал глава НТС.

Вместе с тем, Игорь Сечин, глава компании «Роснефть», которую имел в виду президент НТС, напротив, обвинил в недавнем росте цен на бензин независимые АЗС. В качестве пример он привел ситуацию в Приморье: «В Приморском крае есть огромная компания, которая называется «Октант». У нее формально с десяток заправок, и владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе», - заявил глава «Роснефти» в одном из интервью. Что касается биржевых торгов, в которых «Роснефть» на два дня приостанавливала участие, то в заявлении компании отмечается, что структура некоторых биржевых сделок не является прозрачной и позволяет не раскрывать информацию о сделках, чем пользуются недобросовестные участники рынка. По ее оценкам, доля перекупщиков на бирже составляет около 80 %. Кстати, вернувшись на биржу, «Роснефть» стала проводить только так называемые адресные сделки, только под реализацию конечному потребителю.

Спор вертикально интегрированных нефтяных компаний и независимых продавцов топлива продолжается, продолжается и рост цен. Если еще пару недель назад автор этих строк заправлял свой автомобиль на «придворной» АЗС крупной сетевой компании по 45 рублей 59 копеек за литр Аи-95, то сейчас уже на 40 копеек дороже. И все меньше сомнений в том, что цены будут только выше.

Всеволод Нерознак