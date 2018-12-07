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Новости за ночь: Лукашенко извинился перед Путиным

7 Декабря 2018 в 07:35
Новости за ночь: Лукашенко извинился перед Путиным
ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Лукашенко извинился перед Путиным за спор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед главой Росси Владимиром Путиным за свою несдержанность во время саммита Евразийского экономического союза, когда между лидерами возник спор о цене на газ. Вопрос обсуждался из-за разницы в стоимости «голубого» топлива для жителей Смоленской области (70 долларов за тысячу кубометров) и соседней республики (130 долларов). По словам Лукашенко, обсуждение было бурным, поэтому пришлось извиниться. Стоит отметить, что все спорные вопросы стороны планируют обсудить на следующей неделе. Диалог будет проходить на уровне вице-премьеров, потом премьер-министров, после чего все точки над i расставят Лукашенко и Путин.

В США вновь выдвинули РФ условия для сохранения ДРСМД

В США озвучили России условия для сохранения действия ДРСМД. Для этого, как пояснила заместитель главы Госдепа США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, Москва должна отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать её. В Соединённых Штатах убеждены, что она обладает радиусом действия от 500 до 5500 километров. Это было бы нарушением соглашения. В ноябре в РФ уже заявляли, что испытания на такую дальность эта ракета не проходила.

Лукашенко поспорил с Путиным о газе, забыв, что важнее для него нефть
В США заявили, что исключают военный ответ на инцидент в Керченском проливе

В США исключили военный вариант ответа на инцидент в Керченском проливе. Более того, в Вашингтоне даже не было таких дискуссий. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд во время конференции 6 декабря, сообщает The Washington Post. Он также подчеркнул, что отношения с Киевом у Вашингтона строятся на реформировании ВС и обеспечении оборонными возможностями. В то же время Данфорд сообщил, что не обсуждал инцидент с начальником Генштаба РФ ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Трамп расскажет о назначении Науэрт поспредом США в ООН 7 декабря

Новым постпредом США в ООН станет пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт. На этом посту она сменит Никки Хейли, которая уходит в отставку в конце года. Ранее СМИ неоднократно сообщали о вероятности такого назначения. Как утверждает Fox News, решение о Науэрт президент США Дональд Трамп озвучит в пятницу, 7 декабря. Соответствующее сообщение будет опубликовано на странице в Twitter главы страны.

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