Новости за ночь: Фюзеляж разбившегося Boeing обнаружили на дне моря

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Спасатели нашли фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

Возможное местоположение фюзеляжа разбившегося в Индонезии самолёта нашли спасатели. Он может находиться на дне Яванского моря, сообщает AP со ссылкой на представителя ВС страны. Ранее стало известно, что спасатели обнаружили тела десяти погибших и доставили их на берег. Напомним, самолёт Boeing 737 MAX разбился после 13 минут полёта 29 октября. Никому из пассажиров и членов экипажа выжить не удалось, пишет RT.

Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул коллег по Совету Безопасности ООН в самообмане по ситуации на Украине при помощи стихотворения Александра Пушкина «Признание». По мнению дипломата, страны Запада не желают замечать то, что происходит на Украине. Он подчеркнул, что этим странам относятся строки поэта: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Небензя также обвинил Запад в желании не замечать марши нацистов в Киеве, сообщает Ura.ru.

Цены на газ для населения Украины поднимутся с 1 ноября. Так, 1 тысяча кубометров голубого топлива теперь обойдётся в 8,5 тысяч гривен (примерно 300 долларов). Для предприятий теплокоммунэнерго они составят 8,36 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров. Тариф считается действительным до 30 апреля 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Нафтогаз», сообщает « Свободная Пресса ». Решение о повышении цены на газ для жителей Украины было принято властями.

Командира «Норда» оставили на Украине

Командир экипажа судна «Норд» всё ещё остаётся на Украине. Ранее стало известно, что семерых моряков доставили на родину в Крым. Их поприветствовал глава республики Сергей Аксёнов. Об обмене украинских моряков на граждан РФ стало известно вечером 30 октября. Как признались освобождённые члены экипажа «Норда», они были в шоке и ночь не спали, когда им рассказали о возвращении домой, сообщают РИА Новости. Напомним, рыболовецкое судно было изъято Украиной 19 октября. При этом задержали его в Азовском море ещё 25 марта.