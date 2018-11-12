Рост «замороженных» цен отменить правительство не может

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Обеспокоенность налоговой нагрузкой на граждан выразил президент Путин.

На совещании с членами правительства в Ново-Огареве президент рассказал, что в ходе недавней встречи глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратил его внимание на рост фискальной и квазифискальной нагрузки на население. Глава государства поручил премьеру Медведеву разобраться, как обстоят дела в реальной жизни. «Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Не на бумажках, а в реальной жизни», — заявил президент.

А премьер-министру для этого даже от «бумажек» отрываться не надо – все и так очевидно. Двухпроцентный рост НДС, до отметки в 20 процентов – раз, полуторакратное повышение акцизов на топливо – два, двухступенчатый рост тарифов на ЖКХ, на 1,7 и затем еще на 4% - три, повышение ставки экологических сборов на 50 с лишним товарных групп – четыре, и всё это в 2019 году! И всё это, как неоднократно предупреждали эксперты, вызовет рост цен практически на все товары. И не на пресловутые два процента, а куда больше – процентов на восемь, а то и десять, как прогнозировал в эфире НСН экономист Дмитрий Потапенко.

Помимо вышеперечисленного, есть еще и едва сдерживаемый рост цен на топливо. На него, кстати, Владимир Путин тоже обратил сегодня внимание, велев оставить попытки извлечения сверхприбылей нефтяными компаниями на внутреннем рынке.

«Когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», - отметил президент.

Вице-премьер Дмитрий Козак, на которого были возложены переговоры с нефтяниками, доложил, что ситуация стабилизирована.

«Ситуация стабилизирована, цены заморожены, будут находиться на этом уровне до 31 марта. В связи с увеличением ставки НДС (с 18% до 20%) цены на нефтепродукты на оптовом рынке вырастут на 1,7%, а с февраля ежемесячно равными долями в пределах инфляции», - отчитался вице-премьер.

В переводе на русский «замороженные» цены все равно вырастут, что опять-таки повлечет за собой переписывание ценников на все товары, в стоимости которых есть транспортная составляющая. Остается добавить к этому хитрость, на которые пошли сети АЗС крупных нефтяных компаний: как писал «Коммерсант», они ввели так называемый «сервисный сбор» на топливные карты для корпоративных клиентов, 5% - на дизель, 1% - на бензин, чтобы обойти запрет на рост цен. Весь грузовой флот ритейла и транспортных компаний – дизельный, так что пожалуйте еще 5% к стоимости товаров. Вот как-то так «не на бумажках»…

Всеволод Нерознак