Новости за ночь: Группу «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Из Сирии эвакуировали только часть сотрудников «Белых касок»

Не всех членов «Белых касок» удалось эвакуировать из Сирии. Одна из групп организации вместе с родственниками не смогла добраться до границы «из-за ситуации на местности». При этом до сих пор неизвестно, удастся ли осуществить вторую спасательную операцию, поскольку ситуация в стране остаётся «нестабильной», сообщает RT. Напомним, операция по спасению членов «Белых касок» проходила по просьбе президента США Дональда Трампа и некоторых других лидеров. Об этом рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Из-за избиения заключённого в Ярославле отстранили от работы 17 сотрудников ФСИН

17 сотрудников ФСИН отстранили от работы в Ярославле после размещения в сети видео с избиением заключённого (предположительно Евгения Макарова). Эту информацию подтвердил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. Сейчас в ярославской колонии №1 проходит масштабная проверка, которую осуществляют прокуроры, представители ФСИН из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства, пишет ТАСС. Напомним, на прошлой неделе «Новая газета» опубликовала видео, на котором видно, как заключённого избивают и оскорбляют люди в форме сотрудников ФСИН.

74-летнего учёного арестовали по обвинению в передаче сведений одной из стран НАТО

По делу о госизмене на два месяца арестован один из сотрудников ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Его обвиняют в передаче данных о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Учёный, в свою очередь, с обвинением не согласен. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. Разбираться в инциденте также будет специальная комиссия, которую возглавит замгендиректора «Роскосмоса» Сергей Дёмин. В то же время глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уже дал поручение оборудовать для него кабинет в ЦНИИмаш, где будет проводить часть рабочего времени, пишет «Коммерсант».

Как минимум девять человек пострадали в результате стрельбы в Торонто

В канадском Торонто вечером 22 июля (5:00 23 июля по московскому времени) произошла стрельба. В результате ранения получили как минимум девять человек, причём один из них – ребёнок, сообщает CTV. Сейчас восемь пострадавших госпитализированы. По версии очевидцев, было совершено от 15 до 20 выстрелов в районе Гриктаун. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции и спасательных служб, пишет Газета.ру .