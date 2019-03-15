Избежать судьбы Ирака. Почему КНДР прекращает денуклеаризацию

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Ведущий сотрудник Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН заявил, что решение КНДР прекратить денуклеаризацию является ответом на давление со стороны США.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи анонсировал возможную приостановку дальнейших переговоров с США о денуклеаризации. Он пояснил, что у страны «нет намерения идти на уступки требованиям США, выдвинутым на саммите в Ханое, в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры».

К слову, заявление замглавы МИД КНДР стало первым официальным сообщением властей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Он проходил во Вьетнаме, но закончился без подписания соглашения.

, обсуждая сситуацию, отметил, что КНДР ведут себя очень логично и адекватно.

«Говорить о том, что мирный процесс провален, нельзя. США не сделали никаких послаблений санкций против Северной Кореи, несмотря на отмену Пхеньяном всех ядерных ракетных испытаний, ликвидацию полигона. А в ответ просила отменить только ограничения, связанные с уровнем жизни населения…Что мешало Вашингтону пойти навстречу северянам? И тогда власти Кореи предупредили, что при таком отношении, будет выбран другой путь», - пояснил специалист.Евгений Ким уточнил, что в корне неверна позиция Штатов относительно потепления отношений между Южной и Северной Кореей. Вашингтон считает, что это произошло под его давлением. На самом же деле КНДР десятилетиями живет под санкциями и уже привыкла к ним. И найдет выход из любой ситуации. Строятся заводы, новые жилые дома, социальная инфраструктура.

«Если Трамп считает, что взял Ким Чен Ына за горло, то он сильно ошибается. Американцы хотя бы один шаг сделали навстречу Пхеньяну, его усилиям? Что мешает это сделать? Так что же остается в этой ситуации предпринимать Корее. Она точно не хочет повторить судьбу Ирака и Ливии», - считает Евгений Ким.

Эксперт уверен, что это именно Штаты спровоцировали КНДР взяться за создание ядерного оружия. Прежде всего, постоянными угрозами уничтожения страны. Не будь их, Пхеньян и не стал бы тратить миллиарды на эти целы.

Добавим, Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным заявлением о дальнейших действиях народной республики после неудачно завершившегося ханойского саммита.