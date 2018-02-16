На польской границе украинцам придётся отвечать на вопросы о Бандере

Олег Соскин в эфире НСН отметил абсурдность инициативы польских властей спрашивать у въезжающих на территорию страны украинцев отношение к Бандере.

Польские пограничники стали принимать решение о праве пребывания граждан Украины в стране, основываясь на ответах въезжающих об отношении к лидеру украинских националистов в 1930–50-е годы Степану Бандере. Как пишет «Коммерсант», если приезжающие отказываются отвечать или уклоняются от вопросов, им отказывают во въезде в Польшу.

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил о непродуктивности подобного решения.

«Если у 10% населения Польши, которое сегодня составляют украинцы, спрашивать отношение к Бандере, тогда сколько нужно взять пограничников на работу? Я думаю, что это преувеличение. Будут ли они это делать, зависит от политического и административного руководства Польши. Если подобный опрос примет массовый характер, то это совсем не будет способствовать укреплению стратегического партнерства между странами. Тогда украинские пограничники станут спрашивать поляков, как они относятся к операции «Висла», к высылке 500 тысяч украинцев на территорию России и т.д. Будем надеяться, что разум победит», - добавил он.

Ранее политолог заявлял, что подобными законами Польша создает очень серьезную проблему для окружающего ее геополитического пространства.