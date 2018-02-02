Политолог: Польский запрет на «бандеровскую идеологию» может сблизить Киев с Москвой

Олег Соскин в эфире НСН рассказал, почему Украина назвала нападки на националистов «ножом в спину».

В Верховной раде Украины отреагировали на принятую в Польше поправку к закону об Институте национальной памяти. Киев считает, что закон унижает достоинство украинцев и является надругательством над исторической правдой. Депутаты также назвали принятие поправки «ударом в спину».

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил, что подобными законами Польша создает очень серьезную проблему для окружающего ее геополитического пространства.

«Мы знаем, что процессы усилений национальных настроений сейчас наблюдаются практически везде. Не совсем понятно, зачем Польша берет на вооружение такую очень жесткую форму реанимации националистических настроений в обществе. Это однозначно удар для Киева. И Израиль очень резко на это отреагировал, и Германия может начать, потому что ее это непосредственно касается. Непонятно зачем, но Польша разжигает еще один конфликт в центре Европы, который будет иметь чрезвычайные последствия», - сообщил он.

Политолог также пояснил о причинах реакции Киева на принятие поправки в польский закон.

«Этот закон резко меняет весь контент отношений между странами, который был кардинально другим все последние 26 лет. И если он вступит в силу, то уже не будет иметь обратной силы. Есть еще проблема - в Польше работает 2 миллиона украинцев. Почему «нож в спину»? Потому что Украина держит фланг на восточном фронте. Но с другой стороны это может стать благоприятным фактором для улучшения украино-российских отношений, потому что теперь стоит подумать, имеет ли смысл принимать закон про агрессию России? Потому что так вообще можно оказаться в огненном кольце», - прокомментировал он.

Ранее в Верховной раде прозвучало мнение, что подобный шаг польской стороны может разрушить фундамент добрососедских отношений между государствами. Там призвали президента Польши Анджея Дуду наложить вето на принятый закон.