Новости за ночь: В Пентагоне подсчитали время подлета российских ракет к США

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Пентагон назвал время подлета к США «Авангарда»

Глава Северного командования ВС США генерал Терренс О’Шонесси рассказал, что российский ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком «Авангард» за 15 минут способен обойти противоракетную систему США и нанести удар по территории страны. Он добавил, что российские ракеты обладают очень высокой точностью удара по наземным целям. Кроме того для Америки представляют угрозу и российские крылатые ракеты «Калибр», добавил генерал. Напомним, что «Авангард» испытали в России 26 декабря 2018 года.

Стала известна позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

В случае повторного вхождения украинских ВМС в Керченский пролив Соединенные Штаты не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал «Страна.ua». Решение отказать в помощи обосновывается Вашингтоном возможным расколом в Евросоюзе по отношению к России. В частности речь идет об отказе помогать очередной провокации Порошенко другими странами ЕС. Напомним, что украинские корабли вторглись территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться 25 ноября 2018 года. Суда и моряки были задержаны, а инцидент расценен Россией, как провокация.

С 1 марта 2019 года в России вступил в силу закон об обязательной цифровой маркировке табачных изделий. Мера призвана повысить прозрачность рынка и сократить доля контрафактной продукции. Добавим, что эксперимент с цифровой маркировкой стартовал еще а апреле 2018 года. Производители начали наносить на пачку специально сгенерированный электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix, который позволяет отслеживать путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя. Сегодня все без исключения участники табачного рынка обязаны зарегистрироваться в системе. Кроме того с 1 июля 2019 года все российские фабрики обязаны перейти на производство сигарет с цифровой маркировкой.

Туристы из Китая и России заинтересовались турами «по местам Скрипалей»

Туристические компании зарегистрировали регулярное обращение российских и китайских туристов с просьбой об организации экскурсионных туров в Солсбери «по местам Скрипалей». Об этом сообщил специалист туристического центра британского Солсбери Стив Шарп. В частности путешественников интересует скамейка, где были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сразу же после инцидента. При этом Шарп добавил, что репутация, связанная со Скрипалями не устраивает Солсбери. Город хочет вернуть себе прошлую известность, не относящуюся к мировому скандалу.