Мировые новости на завтрак: В США отметили юбилей присоединения Крыма к РФ

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 18 марта.

В Грузии стартуют учения НАТО

Сегодня, 18 марта в Грузии начинаются командно-штабные учения «NATO-Georgia Exercise 2019», которые продлятся до 29 марта. По данным грузинского Минобороны, в учениях примут участие более 350 военнослужащих из 24 стран-членов Североатлантического альянса, а также представители международных гуманитарных организаций и Всемирной организации здравоохранения. На 25 марта запланирован визит в Грузию генсекретаря НАТО Йенса Столстенберга. Напомним, что в России к сближению Грузии с НАТО относятся настороженно. Президент Владимир Путин ранее называл «безответственной политикой» стремление включить Грузию в альянс и предупреждал о ее последствиях.

В США испугались российских подлодок

В Соединенных Штатах испугались «морских мускулов» российского военно-морского флота. Американское издание The National Interest сообщило своим читателям, что Северный флот России получает «опасные подводные лодки». Обозреватель издания Марк Епископос уточняет, что в распоряжении ВМФ РФ уже находятся крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков», а в нынешнем году планируется завершить строительство атомных подводных крейсеров «Князь Владимир» и «Казань».Как пишет газета The New York Times, в этот день пять лет назад российский президент Владимир Путин «взмахом пера добавил Крымский полуостров к карте России, вызвав осуждение со стороны западных лидеров, назвавших его угрозой всему миру». Также NYT отмечает, что ровно год назад Владимир Путин одержал «сокрушительную победу» на выборах и был переизбран на шестилетний срок на посту президента Российской Федерации.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается убедить парламентариев из североирландской Демократической юнионистской партии поддержать достигнутое ей с Брюсселем соглашение по выходу страны из Евросоюза, потерпевшего поражение в Палате общин на прошлой неделе. По данным Bloomberg, Мэй выдвинет свой вариант сделки с ЕС для нового голосования во вторник или среду, только если будет уверена в своей победе. Если очередное поражение будет очевидным, она отправится британский премьер отправится на саммит глав стран Евросоюза в четверг с целью получить отсрочку Брексита, сообщают источники.