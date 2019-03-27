Мировые новости на завтрак: В США не утихают страсти по Мюллеру

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Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 27 марта.

Демократы хотят получить полный доклад Мюллера до 2 апреля

Демократы в Палате представителей США потребовали от генпрокурора страны Уильяма Барра копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по его 22-месячному расследованию приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года и якобы сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой. Главы шести комитетов нижней палаты Конгресса США хотят получить копию доклада, на основе которого господин Барр составил отчет и представил его конгрессменам в воскресенье, 24 марта, до 2 апреля. Демократы считают недостаточным четырехстраничный отчет генпрокурора для выполнения работы Конгресса. Напомним, что Уильям Барр заявил, что Мюллер не нашел сговора Трампа с Москвой, но установил несколько фактов «российского вмешательства» в американские выборы.

Трамп продлил режим ЧП из-за киберугроз

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил еще на 12 месяцев чрезвычайное положение, введенное его предшественником Бараком Обамой в 2015 году в связи с угрозой кибератак. В послании Конгрессу США Трамп заявил, что киберугрозы, в основном исходящие из-за рубежа, продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, политике и экономике страны. Между тем, Конгрессу США не удалось отменить режим ЧП, введенный Трампом для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Президент наложил свое первое вето на резолюцию, одобренную Палатой представителей и Сенатом.

Британский парламент проголосует по второму референдуму о Брексите

В среду, 27 марта в британском парламенте пройдет ряд так называемых ориентировочных голосований с целью установить наличие поддержки у порядка 16 альтернатив предложенному Мэй плану по Брекситу, в числе которых более мягкий вариант «развода» и проведение второго референдума по членству Великобритании в ЕС. Также ожидается, что премьер-министр Тереза Мэй сегодня обратится к своим однопартийцам с целью заручиться их поддержкой для своего плана по Брекситу, и возможно, назовет дату своей отставки. Напомним, что официальная дата выхода Великобритании из ЕС назначена на 29 марта, хотя в Брюсселе уже согласились на отсрочку, но ее еще не согласовал британский парламент.Франция, Германия и Европейская комиссия призвали лидера КНР Си Цзиньпина к открытию защищенных внутренних рынков Китая для иностранного бизнеса. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель настояла на «определенной степени взаимности» со стороны Пекина для заключения инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем на следующий год. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь показать единство ЕС в противостоянии интенсивной коммерческой конкуренции с Китаем и США, пригласил Меркель и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Париж на окончание своего двустороннего саммита с Си Цзиньпином. На этой встрече Меркель анносировала масштабную встречу глав государств и правительств стран Евросоюза с коллегами из Китая в сентябре 2020 года.