Новости за ночь: Абызову предъявлено обвинение

ФОТО: Михаил Абызов // government.ru

Главные события ночи по версии НСН.

Михаилу Абызову предъявлено обвинение

Экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову предъявлено обвинение. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ, задержанный обвиняется в организации преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей. Отмечается, что Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.

Бывший чиновник был задержан и доставлен в здание Главного следственного управления СКР под усиленной охраной.

В США экстренную посадку совершил Boeing 737 MAX

Самолёт Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку во Флориде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской авиации США. Отмечается, что причиной инцидента стала проблема с двигателем.

Посадка прошла без происшествий, на борту судна были только два пилота. Самолёт совершал перелёт из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.

Представитель компании уже сообщил, что об инциденте проинформировано руководство Boeing. Напомним, что воздушным суднам данной модификации было запрещено совершать перелёты с пассажирами на борту после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии.

Трамп потребовал отправить американских астронавтов на Луну к 2024 году

Отправить американских астронавтов на Луну в течение пяти ближайших лет распорядился президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил вице-президент страны Майк Пенс, руководящий Национальным космическим советом и курирующий космическую политику Штатов.

По его словам, американский лидер дал распоряжение выполнить эту задачу любыми средствами. Также он напомнил, что США были первой страной, достигшей Луны в XX веке, и намерены стать первыми же в XXI-м.

Добавим, заявление прокомментировал глава компании SpaceX Илон Маск. По его мнению, такая амбициозная задача вдохновляет человечество.

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом

Главным оппонентом назвал Владимира Путина президент Украины Пётр Порошенко. Об этом он заявил, комментируя рейтинги кандидатов в президенты страны, в эфире программы «Свобода слова».

Порошенко подчеркнул, что не стесняется говорить об этом открыто, в то время как другие, по его словам, этого опасаются.

«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать... Моим оппонентом является Путин», — заявил Порошенко.

Также он добавил, что считает своим союзником украинский народ. Напомним, выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В рейтингах кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский, на прошлой неделе его рейтинг перевалил за 30%. На второй строчке — действующий президент Пётр Порошенко, на третьей — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.