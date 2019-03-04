Мировые новости на завтрак: Торговая война США с Китаем подходит к концу

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Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 4 марта.

Торговая война между США и Китаем подходит к концу

Издание The Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика перешли к финальному этапу консультаций по вопросам торговли. Официальное соглашение о снятии санкций и отмене взаимных пошлин может быть подписано уже в конце марта, сообщили журналистам ознакомленные с планами источники. Предполагается, что торговая сделка между Вашингтоном и Пекином будет подписана на саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, намеченного на 27 марта.

Трамп обвинил слушания своего экс-адвоката в Конгрессе в провале саммита с КНДР

Одной из причин неудачного исхода саммита лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи во вьетнамском Ханое могли быть слушания экс-адвоката американского лидера в Конгрессе США. Такую точку зрения выразил президент Трамп в Twitter. «Проведение демократами открытых слушаний с участием осужденного лжеца и жулика в то же самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, возможно, новый уровень низости в американской политике, и это могло поспособствовать "уходу". Никогда такого не делали, когда президент находится за границей. Позор!», — написал Трамп. Напомним, что в ходе слушаний в Конгрессе 28 февраля экс-адвокат Трампа Майкл Коэн назвал главу США «мошенником» и «расистом».

СМИ: Скрипалей сначала заподозрили в передозировке наркотиками

Британская газета The Telegraph сообщила в воскресенье, 3 марта, что сотрудникам полиции, обнаруживших без сознания на лавочке в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, 4 марта прошлого года пришлось пробить имя бывшего разведчика в Google, чтобы понять масштабы происшествия. При этом правоохранители изначально решили, что Скрипали пострадали от передозировки наркотиков, пишет газета. Сержант Трейси Холлоуэй сообщила изданию, что отец и дочь были одеты как люди, употребляющие наркотики. Однако когда полицейские пробили в интернете фамилию Скрипаль, они поняли, по словам сержанта Холлоуэй, «как это может быть связано с российской стороной».

Конфликт Индии с Пакистаном выявил проблемы вооружения

Конфликт между Индией и Пакистаном, разгоревшийся в конце февраля-начале марта в районе линии контроля в Кашмире, продемонстрировал проблемное состояние вооружения индийской армии, пишет The New York Times. Издание пишет, что в случае войны, Индия сможет обеспечить своих военных только 10-дневным запасом вооружения. Кроме того, 68 процентов вооружения настолько устарело, что официально считается «винтажным», пишет NYT. Отмечается, что Соединенные Штаты рассчитывают на партнерские отношения с Индией с целью сдерживания Китая.