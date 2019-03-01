Шаг в сторону потепления. Дипломат об отмене повышения визового сбора

Заведующий кафедрой Дипакадемии МИД в эфире НСН прокомментировал соглашение между Россией и США.

В МИД России сообщили о договоренности с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых по соглашению 2011 года об упрощении визовых формальностей. В министерстве назвали совместный шаг хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. В декабре прошлого года сообщалось, что мультивизы в США с нового года подорожают почти вдвое. Как анонсировали в американском посольстве в России, плату за многократную американскую визу планировали поднять выше $300.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН выразил надежду, что данное решение – один из шагов по урегулированию отношений между странами.

«Наконец-то случился разумный шаг, так долго в современных условиях продолжаться не может. Очень много контактов между странами в области науки, культуры и бизнеса в том числе. На мой взгляд, голос разума возымел свое действие. На данный момент это положительный результат, хотелось бы, чтобы урегулировались отношения. Понятно, что большая часть процессов определены внутренней ситуацией в самих США. Это процесс довольно сложный», - отметил он.

Вместе с тем собеседник НСН подчеркнул, что никаких гарантий продолжения улучшений отношений пока нет, и стороны снова могут вернуться в режим конфронтации.

«Это по-прежнему остается рычагом политического воздействия на противоположную сторону. На какое-то время процесс может улучшиться, но всегда будет существовать некая возможность, которую в любой момент можно снова использовать. Хорошо, если процедура станет не такой забюрократизированной, если мы избавимся от долгих процессов прохождения этапов собеседования со многими нюансами. Любой формальный предлог мог являться отказом. Жизнь покажет, как это будет реально организовано», - подчеркнул он.

Таким образом, дополнительный сбор в 143 доллара, введённый 1 января этого года, подлежит упразднению. К тому же сообщается, что между Россией и США достигнута договорённость о выдаче преимущественно трехлетних многократных виз.