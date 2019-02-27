Мировые новости на завтрак: Тень Путина на саммите США-КНДР

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 27 февраля.

Американский генерал рассказал о «настоящих» угрозах США

Глава Северного командования ВС США генерал Терренс О`Шонесси комитету американского Сената, что не видит военной угрозы со стороны южной границы Штатов, но уверен в «очень настоящей» угрозе со стороны России и Китая с севера. Сенаторы пытались узнать у генерала О’Шонесси, является ли обоснованным трата средств Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой, как того хочет президент Дональд Трамп. Ранее именно для этих целей глава США объявил в стране режим ЧП.

Коэн раскроет правду про Трампа в Конгрессе

Бывший личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн в среду, 27 февраля даст показания комитету по разведке нижней палаты Конгресса США. Накануне экс-юрист дал показания сенатскому комитету по разведке во время закрытого заседания. Ожидается, что Коэн расскажет законодателям о нарушении закона президентом Трампом во время своего правления, сообщает NBC со ссылкой на источники. В частности, речь пойдет о контактах Трампа с российской стороной и о его выплатах за молчание женщинам, заявлявшим об интимной связи с ним, во время предвыборной кампании 2016 года, сообщают американские СМИ. По данным Politico, Коэн назовет Трампа «расистом» и «жуликом».

В Турции назвали покупку российских С-400 решенным вопросом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка российских систем ПВО С-400 Анкарой является решенным вопросом, несмотря на попытки Вашингтона убедить республику приобрести американские системы Patriot, пишет Reuters. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду на изменение жесткого курса США и исключил какие-либо шаги назад по вопросу закупки у России ЗРК.

Над саммитом США-КНДР во Вьетнаме нависла тень Путина

В среду, 27 февраля стартуют переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое. Несмотря на то, что присутствия России на этой встрече не предполагается, ее интересы все же будут представлены, пишут американские СМИ. Поводом для такой обеспоконности стало недавнее высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты спросили у России совета перед саммитом. Кроме того, ранее бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что президент Трамп предпочел сведения о северокорейских ракетах, полученные от российского лидера Владимира Путина, данным американской разведки.