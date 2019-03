Мировые новости на завтрак: Стрельба в Нью-Йорке и немецкие деньги Трампа

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 19 марта.

В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь по прохожим

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на местную полицию. Уточняется, что инцидент произошел в одном из районов Манхэттена, в восточном Гарлеме. Три человека получили ранения в ноги и спину. Нападавшего задержать пока не удалось. Полиция выясняет, связана ли стрельба с местными преступными группировками. Напомним, что накануне неизвестный открыл огонь в трамвае с пассажирами в нидерландском Утрехте. Погибли три человека, еще девять пострадали. Как пишет The New York Times, местные органы распорядились эвакуировать все мечети в городе, что могло быть мерой предосторожности в связи с терактом в Новой Зеландии в пятницу, 15 марта.

В Британии нашли 87 тысяч объектов «теневой» недвижимости

Порядка 87 тысяч объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат анонимным компаниям, которые зарегистрированы в офшорных законах. Об этом говорится в докладе международной неправительственной организации Global Witness. По ее данным, цена недвижимости варьируется от 56 миллиардов фунтов до более чем 100 миллиардов фунтов стерлингов. В организации заключили, что британская собственность все чаще используется для отмывания денег.Спикер британского парламента Джон Беркоу предупредил премьер-министра страны Терезу Мэй, что она не сможет выдвинуть свой вариант выхода Великобритании из Евросоюза на третье голосование в Палате общин, пока в документе не произойдут серьезные изменения, пишет Financial Times. Напомним, что Мэй надеялась получить поддержку парламентариев по достигнутому ей соглашению с Брюсселем об условиях Брексита, который запланирован на 29 марта. Теперь, после решения спикера парламента, ей возможно придется возобновлять переговоры с Евросоюзом.До того, как стать президентом Соединенных Штатов, Дональд Трамп получил от Deutsche Bank кредиты на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Об этом узнала газета The New York Times, побеседовав с действующими и бывшими членами руководства немецкого банка. Отмечается, что крупные американские банки не решались идти на рискованные операции с Дональдом Трампом, известным частыми банкротствами. Напомним, что в конце февраля демократы в Палате представителей Конгресса США запустили расследование в отношении Дональда Трампа и Deutsche Bank. Как сообщал Politico, их заинтересовал вопрос, почему немецкий банк согласился дать кредит компании Трампа, когда все остальные отказали. Также, демократы хотят выяснить, замешана ли в этом вопросе Россия.