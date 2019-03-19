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Политика

Новости за ночь: Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

19 Марта 2019 в 07:32
Новости за ночь: Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV сказал, что не собирается «варить кашу» с властями России, тем самым подчеркнув, что выступает за усиление санкционного давления на Москву.

Ранее 18 марта российский лидер Владимир Путин во время встречи с общественниками Крыма заявил, что с нынешним руководством Украины «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений».

Пушков ответил на требование НАТО вернуть Крым Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал предложение Североатлантического альянса вернуть Крым Украине. Политик отметил, что в этом случае полуостров оказался бы под контролем НАТО.

«НАТО предложила России «вернуть контроль над Крымом Украине». Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса. Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», – написал Алексей Пушков.

Экс-глава СБУ оценил «возможность» военного вторжения России

Военное столкновение России и Украины возможно, но только в том случае, если разрешение даст Киев. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко. Однако политик пришел к выводам, что все же вовлекать Москву во внутриукраинский конфликт не стоит, так как Россия является «вторым ядерным государством» в мире.

Стало известно сколько получает командир подлодки ВМФ

Командир подводной лодки Военно-морского флота России получает около 250 тысяч рублей в месяц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ Олега Бурцева. В среднем страршины, мичманы и матросы-контрактники, служащие на подлодках, получают по 70 тысяч рублей, добавил вице-адмирал.


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