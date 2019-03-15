Мировые новости на завтрак: Школьники вышли на защиту планеты

Фото: Twitter @StrikeClimate

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 15 марта.

По всему миру проходят протесты школьников из-за климата

15 марта проходит всеобщая акция в защиту климата, в которой примут участие школьники из 100 стран мира. Порядка 1300 демонстраций запланировано по всему миру. Всемирная акция станет кульминацией демонстраций против изменения климата, которые уже несколько недель проводятся каждую пятницу движением Fridays for Future. Молодые демонстранты хотят призвать правительства разных стран активнее бороться с изменением климата. Как отмечает The Guardian, протесты вдохновила 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, которую накануне выдвинули на Нобелевскую премию за вклад в экологическое движение. С августа 2018 года она каждую пятницу проводит в Стокгольме «школьный протест», призывая политиков начать выполнять Парижское соглашение о климате.

Сенат США проголосовал за отмену режима ЧП на границе с Мексикой

Американские сенаторы проголосовали за окончание чрезвычайного положения, введенного президентом Трампом ради финансирования строительства стена на границе с Мексикой. Несмотря на республиканское большинство в верхней палате Конгресса США, резолюция демократов была принята большинством голосов. Глава Белого дома сразу же отреагировал на решение Сената, наложив первое за свое президентство вето на резолюцию об окончании режима ЧП. Напомним, что Трамп планирует получить на возведение стены на границе с Мексикой 8,6 млрд долларов.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что отказ от покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 не рассматривается. Как пишет Financial Times, Соединенные Штаты теперь изучают варианты с минимальными затратами прекратить поставку Турции американских истребителей-бомбардировщиков F-35, так как считают их совмещение с российскими технологиями С-400 небезопасным. Отмечается, что Эрдоган ранее заявлял о своей готовности также приобрести американские системы ПВО Patriot, однако в Вашингтоне пока не обсуждали такой вариант, по данным источников.Около 100 целей в секторе Газа были атакованы израильскими военными в ночь на пятницу, 15 марта. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы Армии обороны Израиля в Twitter. Атака была ответом на запуск двух ракет из Газы в сторону Тель-Авива. Также сообщалось, что в четверг вечером палестинцы выпустили пять ракет по югу Израиля. Три из них перехватила система ПВО «Железный купол», уточнили израильские военные. О пострадавших в результате обстрела и ответной атаки не сообщается.