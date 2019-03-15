Новости за ночь: Стрелок из Новой Зеландии хотел убить канцлера ФРГ

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Главные события ночи по версии НСН.

Одним из стрелков, устроивших бойню в мечети в Новой Зеландии, был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он придерживался ультраправых взглядов и накануне опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Напомним, вооруженные люди вошли в две соседние мечети Аль-Нур и Линвуд городе Крайстчерч в 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. В этот момент по разным подсчетам находились около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

Местные СМИ сообщили о 27 убитых и 30 раненых были доставлены в больницы города. Полиция пока не дает официальных цифр. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.

НАТО перебрасывает войска к границе с Россией. Об этом «Красной звезде» сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По его словам, в частности, в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до тысячи военнослужащих каждая. А всего численность контингента выросла до 40 тысяч человек.

Попов добавил, что созданные в Прибалтике киберструктуры НАТО нацелены на атаку критически важных для России объектов.

Корабль «Союз МС-12» успешно борту пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на МКС россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристину Кук. Их встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Овчинин вместе с Олегом Кононенко планирует выход в открытый космос 29 мая. У астронавтов НАСА запланировано три выхода - на 22 и 29 марта и 8 апреля.

Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС 11 октября 2018 года. Тогда из-за аварии ракеты их корабль приземлился примерно через 20 минут после начала полета. В этот раз к ним в экипаж добавили Кристину Кук.

Концертный директор Юлии Началовой Оксана Мостовлюк сообщил, что состояние певицы улучшилось. А сообщения СМИ об отеке мозга не соответствуют действительности

11 марта Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы. Известно, что Юлия страдала от подагры и сахарного диабета. Пресса пишет, что поводом к ухудшению состояния стала ссора из-за имущества с бывшим супругом, хоккеистом Александром Фроловым.