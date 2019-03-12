Мировые новости на завтрак: Проигрыш США в Третьей мировой и судьба Брексита

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 12 марта.

Америке предрекли поражение в случае Третьей мировой

Специалисты американского стратегического исследовательского центра RAND Corporation заявили, что в большинстве сценариев военных конфликтов между США и их противниками американцев ждет поражение, пишет Breaking Defense. По итогам последней военной симуляции эксперты установили, что Россия и Китай «наваляют» Соединенным Штатам, так как, несмотря на большой арсенал оружия, американцы имеют много «ахиллесовых пят». Как пишет британский таблоид Daily Mail, Соединенные Штаты могут оказаться без шансов на победу в конфликте с Россией и Китаем в случае начала Третьей мировой войны.

Британский парламент проголосует за новое соглашение по выходу из ЕС

12 марта в парламенте Великобритании состоится голосование по поводу нового соглашения о Брексите. Премьер-министру Терезе Мэй удалось согласовать с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером некоторые изменения, которые по словам представителя британского правительства, пойдут соглашению на пользу, пишет AFP. Если британские депутаты отклонят «улучшенное» соглашение по Брекситу, завтра им предстоит проголосовать за или против выхода из Евросоюза без сделки. В случае решения против выхода из ЕС без сделки, срок выхода Великобритании из ЕС может быть отложен. Напомним, что пока Брексит запланирован на 29 марта 2019 года.

Американский бизнес грозится пропустить ПМЭФ

Американские бизнесмены и чиновники могут отказаться участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в ответ на задержание в Москве известного американского инвестора Майкла Калви, пишет Financial Times. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что не поедет на главный экономический форум России , пока господин Калви остается в тюрьме. По данным источников издания, ни один из значимых руководителей американских компаний не планирует посещать июньское мероприятие. Напомним, что основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви накануне предъявили обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Глава демократов в Конгрессе США против импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не намерена начинать процесс импичмента президента страны Дональда Трампа. По словам главы демократов в нижней палате Конгресса, импичмент может произойти лишь в случае появления новых «подавляющих» свидетельств против президента. Пелоси уверена, что этот процесс «разобщит страну». «Трамп просто того не стоит», — цитирует спикера Палаты представителей The Washington Post.