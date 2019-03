Мировые новости на завтрак: Немного отложенный Брексит и фейки «желтых жилетов»

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 14 марта.

Протесты «желтых жилетов» вызвали всплеск фейковых новостей

Группа активистов Avaaz опубликовала доклад об активности в социальных сетях во время протестов «желтых жилетов» во Франции. Согласно их отчету, за пять месяцев протестов публикации с фейковыми новостями собрали порядка 105 миллионов просмотров на Facebook, и более 4 миллионов пользователей поделились ими, передает Financial Times. Отмечается, что во Франции насчитывается более 35 миллионов активных пользователей Facebook ежемесячно. Особое место в докладе отведено телеканалу RT France, который сыграл важную роль в распространении новостей о протестах «желтых жилетов». Как пишет FT, это может возобновить опасения о «российском вмешательстве».

Брексит могут отложить, но меньше, чем на два месяца

После того, как британские законодатели дважды отклонили план премьер-министра Терезы Мэй по Брекситу, они проголосовали против выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, чем, как пишет The New York Times, подорвали и так истощенный авторитет миссис Мэй и ее переговорные позиции. Если британский парламент в ходе голосования 14 марта одобрит отсрочку официального выхода страны из ЕС, запланированного на 29 марта, то Мэй придется добиваться разрешения от лидеров Евросоюза на такую меру на следующей неделе. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что отсрочка Брексита не может быть позднее 24 мая, так как иначе Британии придется принимать участие в выборах в Европарламент.Одновременный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, зафиксированный накануне по всему миру, продемонстрировал опасность консолидированного гиганта соцсетей в лице Facebook, который владеет двумя другими платформами, пишет The New York Times. Примечательно, что во время сбоя многие пользователи обратились к независимой от Facebook платформе Twitter. Также сделала и сама соцсеть Цукерберга, оповещая пользователей о прогрессе в улаживании неполадков твитами.