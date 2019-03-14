Мировые новости на завтрак: Немного отложенный Брексит и фейки «желтых жилетов»

Протесты «желтых жилетов» вызвали всплеск фейковых новостей
Группа активистов Avaaz опубликовала доклад об активности в социальных сетях во время протестов «желтых жилетов» во Франции. Согласно их отчету, за пять месяцев протестов публикации с фейковыми новостями собрали порядка 105 миллионов просмотров на Facebook, и более 4 миллионов пользователей поделились ими, передает Financial Times. Отмечается, что во Франции насчитывается более 35 миллионов активных пользователей Facebook ежемесячно. Особое место в докладе отведено телеканалу RT France, который сыграл важную роль в распространении новостей о протестах «желтых жилетов». Как пишет FT, это может возобновить опасения о «российском вмешательстве».
Брексит могут отложить, но меньше, чем на два месяца
Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram вызвал критику компании Цукерберга
Одновременный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, зафиксированный накануне по всему миру, продемонстрировал опасность консолидированного гиганта соцсетей в лице Facebook, который владеет двумя другими платформами, пишет The New York Times. Примечательно, что во время сбоя многие пользователи обратились к независимой от Facebook платформе Twitter. Также сделала и сама соцсеть Цукерберга, оповещая пользователей о прогрессе в улаживании неполадков твитами.