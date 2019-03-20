Новости за ночь: Токаев вступает в должность главы Казахстана

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Новый президент официально вступает в должность в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана, ранее он занимал должность председателя сената парламента республики. В ближайшее время он принесет присягу на совместном заседании палат парламента, собрание началось в 9:00 (6:00 по мск).

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий, он останется председателем Совета безопасности республики. Характеризуя преемника, Назарбаев назвал его «честным, ответственным и обязательным человеком» и подчеркнул, что Токаев знает страну, ее экономику и политику.

Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Действующий президент Украины Петр Порошенко посчитал Россию виновной в проблемах Киевского метрополитена. Об этом глава государства заявил на выступлении в Киеве, запись опубликована канале NewsOne.

Президент вспомнил, что метро остановило свою работу в период с 18 по 20 февраля 2014 года, когда, по его словам, началась «российская агрессия». Кроме того, он отметил, что за 2014 год поступило свыше 200 сообщений о минировании метрополитена.

В России увеличилось число жертв авиакатастроф в 2,5 раза за год

Жертвами авиакатастроф в России в 2018 году стали 128 человек ,что в 2,5 раза превысило этот показатель за 2017 год, такие данные приводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК). За прошлый год в стране произошло 42 авиапроисшествия, в том числе 22 катастрофы. 75% происшествий обусловлены человеческим фактором, отмечает МАК.

Пушков посмеялся над идеей присоединения Бразилии к НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter раскритиковал идею Трампа включить в НАТО Бразилию. Он отметил, что эта страна географически не имеет отношения к Североатлантическому альянсу.

«Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?» - написал пост сенатор.