Мировые новости на завтрак: Конгрессмены и военные США нацелились на Россию

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 13 марта.

В Конгрессе США приняли пакет антироссийских законов

Палата представителей США одобрила ряд законопроектов, направленных против российских властей и, в частности, президента Владимира Путина. Один из принятых документов обязывает Нацразведку США раскрыть доходы российского президента. Еще один законопроект, о противостоянии «российским пропагандистским кампаниям», обязывает разведку выяснить планы России по военным действиям против стран Североатлантического альянса, а также возможный ответ на усиление американского военного присутствия в Восточной Европе. Кроме того, конгрессмены одобрили инициативу, подразумевающие запрет признания российского суверенитета над Крымом. Также конгрессмены потребовали от Кремля провести международное расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова и призвали Белый дом применить санкции против предполагаемых заказчиков и исполнителей преступления.

Опубликован проект бюджета Пентагона на 2020 год

В бюджетной заявке министерства обороны США на 2020 года особое место отведено соревнованию с Россией и Китаем, пишет The Washington Post. Сообщается, что администрация президента Трампа запросила у Конгресса 750 миллиардов долларов на национальную безопасность, и 718,3 миллиарда из этих средств предназначены Пентагону. В частности, Минобороны США планирует потратить 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия, а 3,7 миллиарда на создание новых беспилотников. Также Пентагон запрашивает $57,7 млрд на модернизацию воздушной техники, $34,7 – морской, $14,6 млрд – наземной и $31 миллиард на модернизацию других видов оружия. Отмечается, что на строительство кораблей американские военные запросили крупнейшие за более чем два десятка лет средства. В проекте бюджета Пентагона также заложено выделение 250 миллионов долларов на поддержку вооруженных сил Украины.

Генсек ОПЕК обвинил твиты Трампа в нестабильности на рынке

Сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter усиливают нестабильность на нефтяном рынке, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Он охарактеризовал твиты Трампа как «один из новых пунктов в списке неопределенностей», с которыми сталкиваются страны-производители и рынок нефтепродуктов в целом. Генсек ОПЕК отметил, что американский лидер «никого не уведомляет о том, что напишет в Twitter», пишет Financial Times.Служба внешней разведки Эстонии уверена, что Россия готовится к вмешательству в выборы в Европарламент в 2019 году, а также к полномасштабному конфликту со странами НАТО. Об этом говорится в ежегодном докладе эстонской разведки, сообщает NBC. Авторы доклада проанализировали последние военные учения России и пришли к выводу, что при эскалации кризиса, скорее всего, Россия сначала нападет на страны Балтии. В докладе отмечается, что в конфликте между Россией и НАТО Москва попытается провести атаки в Западной Европе.