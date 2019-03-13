Новости за ночь: Япония протестует из-за российских учений на Курилах

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Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Правительство Японии осталось недовольно в связи с военными учениями, начавшимися во вторник на южной части Курильского архипелага. Официальное уведомление было подано по дипломатическим каналам.

Всего в учениях, по этим данным, принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано до 70 единиц техники.

Накануне, 12 марта, на полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области, стартовали двусторонние тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя. По условиям тактической обстановки передовые отряды условного противника высадились на береговую линию и заняли глубокую оборону для обеспечения подхода основных сил. В ходе учений мотострелковые подразделения ВВО прорвали оборону условного противника на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа

Российская авиакомпания S7 вслед за многими приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8 после крушения самолета этой модели в Эфиопии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российской авиакомпании. Там добавили, что решение не повлияет на регулярность рейсов, полеты будут проходить в штатном режиме.

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение утром 10 марта через несколько минут после взлёта Среди погибших - представители 35 стран, включая трех россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели, произошедшая в течение нескольких последних месяцев. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение в Индонезии. Эти инциденты стали поводом для приостановки эксплуатации этого самолета рядом зарубежных стран и авиакомпаний.

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о том, что нынешний президент Украины Петр Порошенко в 2014 году рассчитывал «обменять» отказ от украинского суверенитета над Крымом на вступление страны в Европейский союз и НАТО.

При этом Саакашвили заявил, что потеря Крыма может привести к тому, что Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО, «потому что появляется территориальный конфликт».

В июле 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Экс-президент Грузии смог вернуться на Украину, однако в феврале прошлого года его задержали в Киеве и выдворили из страны. В августе того же года бывший глава Одесской администрации заявил, что вернётся на Украину, когда Петр Порошенко уйдет со своего поста. В ответ на вопрос, есть ли, по его мнению, у действующего главы государства шансы вновь стать президентом, Михаил Саакашвили продемонстрировал авиабилет с датой прилета в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля.

Певица Юлия Началова остается в «не очень хорошем состоянии», сообщила изданию StarHit PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева. Исполнительница подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу она попала еще 11 марта из-за высокого уровня сахара в крови и других серьезных заболеваний.

Медики немедленно отправили Началову в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что с певицей в больнице постоянно находятся родители, но пока не выходят на связь.