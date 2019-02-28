Мировые новости на завтрак: Откровения экс-адвоката Трампа и сроки Брексита

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 28 февраля.

Экс-адвокат Трампа назвал его «мошенником»

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн исключил мирную передачу власти в случае проигрыша главы США на выборах 2020 года. Это и ряд других громких заявлений экс-юрист сделал во время слушаний в Палате представителей Конгресса США. По словам Коэна, Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, которые были опубликованы WikiLeaks в разгар избирательной кампании 2016 года. Нынешний президент штатов также знал, сообщил Коэн, о встрече своего сына Дональда-младшего с российским адвокатом в Trump Tower. Экс-адвокат также предъявил чек, подписанный Трампом, на 35 тысяч долларов, которые Коэн получил за выплаты из своих личных средств порноактрисе Стэффани Клиффорд за молчание о якобы интимной связи с американским президентом. Помимо всего прочего, Коэн назвал Трампа «мошенником» и «расистом». При этом доказательств «сговора» Трампа с Москвой Коэн не привел, но объяснил это тем, что не может об этом говорить из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Великобритания может избежать Брексита без сделки

Британский парламент поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о возможности проведения голосования за выход Великобритании из Евросоюза «без сделки» или переносе Брексита на некоторый срок. Таким образом, 12 марта нижняя палата парламента будет голосовать за соглашение по выходу из ЕС, предложенное Мэй. Если оно не будет принято, то на следующий день в парламенте пройдет голосование по «жесткому Брекситу» 29 марта. Если и это не будет поддержано то 14 марта парламентариям представится возможность проголосовать за или против переноса процесса выхода из ЕС на «ограниченный» срок.Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой рассказал Верховному суду страны, что ответственность за хаос и столкновения во время референдума о независимости Каталонии в 2017 году должны взять на себя подсудные 12 бывших лидеров региона, сообщает The New York Times. По словам бывшего премьера, он не отдавал указаний национальной полиции использовать силу для того, чтобы помешать людям проголосовать на референдуме. Напомним, что в референдуме 2017 года победили сторонники независимости Каталонии от Испании, однако в Мадриде не признали итогов народного волеизъявления, и каталонским лидерам пришлось покинуть страну.