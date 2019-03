Мировые новости на завтрак: Дочь Трампа могут допросить по делу о коррупции

Фото: Instagram

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 5 марта.

Иванка Трамп может стать следующей целью расследования демократов

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка не попала в список людей, у которых конгрессмены-демократы запросили документы в рамках нового расследования возможной коррупции главы Белого дома. Однако существует вероятность, что к ней также обратятся за необходимой информацией, заявил глава Юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер. Как сообщает Reuters, в списке также не оказалось главы аппарата Белого дома Джона Келли и советника по экономике Гэри Коуна. Ранее Юридический комитет Палаты представителей направил 81 письмо, в том числе сыновьям Трампа Дональду-младшему и Эрику, а также мужу Иванки Джареду Кушнеру, с требованием в течение двух недель предоставить документы, связанные с многочисленными событиями с участием нынешнего главы США. Комитет интересуется возможным воспрепятствованием правосудию со стороны Трампа, возможными случаями коррупции и злоупотребления полномочиями за два года его президентства.

Глава Минюста США продолжит расследовать «российское дело»

Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр не планирует устраняться и брать самоотвод в деле о приписываемом России вмешательстве в американские выборы и возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой, сообщает Reuters. По данным агентства, Барр решил не брать самоотвод от «российского дела», которое ведет спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер. Ранее генпрокурора США призвали самоустраниться высокопоставленные должностные лица, отвечающие за вопросы соблюдения этики.Китайская компания Huawei намерена подать в суд на правительство США из-за запрета американским правительственным структурам пользоваться продукцией компании. Как сообщили источники газете The Financial Times, компания подаст иск уже на этой неделе. Напомним, что в прошлом году глава США Дональд Трамп, руководствуясь принципами нацбезопасности, подписал указ, запрещающий правительственным структурам в течение двух лет пользоваться продукцией ряда китайских фирм, в том числе Huawei. Китайская компания собирается оспорить запрет на основе конституционного запрета издавать закон, наказывающий физлицо или группу лиц без суда. Ранее против аналогичного запрета американского правительства выступала российская компания Kaspersky Lab. Компания подала два иска в суд против запрета на использовании ее продукции в американских правительственных системах от 2017 года, однако суд постановил, что правительство США имело право на защиту своих интересов.После обвинений в недостаточной оплате труда своим сотрудницам, американская корпорация Google провела внутренний годовой анализ и выяснила, что на самом деле, недополучают зарплату как раз мужчины, пишет The New York Times. Отмечается, что теперь мужчинам в корпорации причитаются корректирующие надбавки к зарплатам. В компании уже заметили, что годовой анализ не учел некоторые факторы, такие как более широкие вопросы гендерного неравенства. Еще одним неучтенным фактором в Google назвали адекватность первоначального уровня оплаты труда новым сотрудникам.