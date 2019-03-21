Мировые новости на завтрак: Британия может остаться в Евросоюзе

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Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 21 марта.

Евросоюз согласился отложить Брексит, но с одним условием

После того, как премьер-министр Тереза Мэй попросила Брюссель отложить выход Великобритании из Евросоюза до 30 июня, европейские чиновники согласились на короткую отсрочку, но только в том случае, если британский парламент одобрит план Мэй, который уже дважды был отклонен. Напомним, что запланированный выход Британии из ЕС состоится уже на следующей неделе, 29 марта. Если план Мэй не будет одобрен парламентом в третий раз, то либо Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки, что может навредить экономикам стран-членов ЕС и самой Британии, либо Брексит будет отложен на более поздний срок, что может означать, что он не произойдет вообще.

Капитан упавшего в Эфиопии Boeing 737 Max 8 не умел им управлять

В январе «Эфиопские авиалинии» стали одним из первых в мире перевозчиков, установивших симулятор для обучения пилотов управлению новым Boeing 737 Max 8. Однако капитан воздушного судна, потерпевшего крушение в Эфиопии вскоре после взлета с 157 погибшими, никогда не тренировался на тренажере, пишет The New York Times со ссылкой на источники в авиакомпании. Напомним, что пять месяцев назад еще один Boeing 737 Max 8 упал в Индонезии.Правящая партия премьер- министра Венгрии Виктора Орбана «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» временно исключена из ведущего политического объединения Евросоюза - Европейской народной партии (ЕНП) - за распространение дезинформации об институтах Евросоюза. Об этом сообщил на съезде ЕНП в Брюсселе ее председатель Джозеф Дол. Отмечается, что это решение в истории Европейской народной партии беспрецедентно.Президент США Дональд Трамп во время выступления на заводе в Огайо вспомнил покойного республиканца Джона Маккейна, отметив, что семья сенатора не поблагодарила его за организацию похорон. Трамп заявил, что «дал» Маккейну те похороны, которых «хотел» сенатор, поскольку, по его словам, именно он одобрил условия похоронной церемонии. Напомним, что действующий глава Соединенных Штатов не был приглашен на церемонию прощания с Маккейном, так как такое распоряжение оставил сам покойный сенатор.