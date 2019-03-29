Мировые новости на завтрак: Бесконечный Brexit и длина доклада Мюллера

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 29 марта.

Британский парламент в третий раз проголосует за план Мэй по Brexit

В пятницу, 29 марта в британском парламенте состоится очередное голосование по плану выхода страны из Евросоюза, предложенному премьер-министром Терезой Мэй. Стоит отметить, что ее вариант сделки с Брюсселем был уже дважды отвергнут британскими депутатами. Ранее Мэй пообещала в обмен на поддержку своего плана уйти в отставку этим летом. В среду, 27 марта британский парламент голосовал по альтернативным планам Brexit, однако ни один из восьми предложенных Палате общин не набрал большинства голосов. Напомним, что изначально дата выхода Великобритании из Евросоюза была назначена на 29 марта, однако Мэй удалось согласовать с Брюсселем отсрочку до 22 мая, но в ЕС на это согласились только при условии согласования сделки в британском парламенте. Иначе Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля.

Американские сенаторы не хотят продавать Турции F-35



В Сенате США предложили запретить поставки американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции. Согласно внесенному в верхнюю палату Конгресса законопроекту, запрет будет действовать в случае, если Анкара не откажется от покупки российских систем ПВО С-400. Как сообщает The Hill, инициатива была разработана двумя сенаторами-демократами и двумя их коллегами из Республиканской партии. Напомним, что Анкара хочет приобрести у США не менее 100 истребителей пятого поколения F-35, но в то же время не собирается отказываться от покупки российских комплексов С-400.Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы, состоит из более чем 300 страниц, сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в Минюсте США. Агентство подчеркивает, что длина документа подкрепляет предположение о том, что в нем содержится множество деталей, о которых в своем четырехстраничном отчете не упомянул министр юстиции США Уильям Барр. Напомним, что Барр в воскресенье, 24 марта заявил, что Мюллер не установил связей между избирательным штабом Трампа и Москвой. Демократы после потребовали публикации полной версии доклада Мюллера.