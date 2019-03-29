Мировые новости на завтрак: Бесконечный Brexit и длина доклада Мюллера

Британский парламент в третий раз проголосует за план Мэй по Brexit
В пятницу, 29 марта в британском парламенте состоится очередное голосование по плану выхода страны из Евросоюза, предложенному премьер-министром Терезой Мэй. Стоит отметить, что ее вариант сделки с Брюсселем был уже дважды отвергнут британскими депутатами. Ранее Мэй пообещала в обмен на поддержку своего плана уйти в отставку этим летом. В среду, 27 марта британский парламент голосовал по альтернативным планам Brexit, однако ни один из восьми предложенных Палате общин не набрал большинства голосов. Напомним, что изначально дата выхода Великобритании из Евросоюза была назначена на 29 марта, однако Мэй удалось согласовать с Брюсселем отсрочку до 22 мая, но в ЕС на это согласились только при условии согласования сделки в британском парламенте. Иначе Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля.
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СМИ выяснили размер доклада Мюллера о сговоре Трампа с РФ
Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы, состоит из более чем 300 страниц, сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в Минюсте США. Агентство подчеркивает, что длина документа подкрепляет предположение о том, что в нем содержится множество деталей, о которых в своем четырехстраничном отчете не упомянул министр юстиции США Уильям Барр. Напомним, что Барр в воскресенье, 24 марта заявил, что Мюллер не установил связей между избирательным штабом Трампа и Москвой. Демократы после потребовали публикации полной версии доклада Мюллера.