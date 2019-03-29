Новости за ночь: Абызова прослушивали два года до ареста

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Телефон Абызова прослушивали два года

Телефонные разговоры экс-министра по делу «Открытого правительства» Михаила Абызова прослушивались по меньшей мере два года, сообщает источник РБК. Расшифровки разговоров датируются 2017-2019 годами, что относится к периоду спустя 5-7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело экс-министра. Напомним, Абызову инкриминируют создание ОПГ и хищение в размере 4 миллиардов рублей.

Отмечается, что следствие строит версию на материалах расшифровок диалогов между Абызовым и гендиректором подконтрольной ему компании компании «Ру Ком» Николаем Степановым. Защита экс-министра указывает на то, что разговоры были на бытовые темы и не свидетельствуют о создании преступного сообщества.

Коломойский назвал провокацией Порошенко инцидент в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал в интервью агентству УНИАН, что инцидент с кораблями в Керченском проливе был подстроен действующим главой государства Петром Порошенко. По его словам, российская сторона не виновата в задержании украинских моряков.

«Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали... Ничего русские там не сделали», — заявил олигарх.

Напомним, в ноябре 2018 года три украинских судна вошли в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли провели опасное маневрирование и были задержаны российской стороной. Моряков арестовали и возбудили дело о незаконном пересечении границы. Киев назвал действия Москвы актом агрессии.

Россиянам хотят доплачивать за неудобный график

Доплачивать россиянам за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также неудобный график предложили в министерстве труда и социальной защиты РФ, сообщают «Известия».

Отмечается, что в первую очередь предложение коснётся работников правоохранительной системы, медиков, педагогов, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.

Специалисты намерены разработать методики, определяющие уровень влияния вредных факторов на здоровье человека, чтобы впоследствии обязать работодателя учитывать эти сведения при расчёте заработной платы сотрудников.

«Большой четвёрке» предложили протестировать Рунет на «суверенность»

Три оператора «большой четвёрки» получили предложение от Роскомнадзора провести проверку интернета на «суверенность» в преддверии принятия закона о защищённом Рунете, сообщает РБК.

МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» проверят возможности новой системы глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на предмет выявления контента из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора (в первую очередь речь пойдёт о Telegram). Также предполагается проверить, возможно ли снижение скорости доступа к отдельным сервисам.

Напомним, закон о «суверенном Рунете» уже прошёл первое чтение в Госдуме в феврале. Он предполагает создание собственного оборудования в России на случай внешней угрозы отключения от глобальной сети.