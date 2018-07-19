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Армия и вооружение

Военный аналитик: Выделенные на производство «Авангарда» деньги разворуют

19 Июля 2018 в 14:49
Военный аналитик: Выделенные на производство «Авангарда» деньги разворуют

Эксперт в эфире НСН рассказал, сколько боевых блоков «Авангард» смогут производить в России.

Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» стартовали в России. Ранее была полностью завершена их разработка. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России. Стоит отметить, что ракетный комплекс будет оснащён планирующим крылатым боевым блоком, сообщает RT.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН предположил, что ежегодно армия сможет получать до нескольких десятков «Авангардов», однако выделенные на производство деньги могут исчезнуть в неизвестном направлении.

«Надо предполагать, что реально в течение ближайших 2-3 лет Россия может получить группировку баллистических ракет, оснащённых комплексом “Авангард”. Можно предполагать, что может производиться до нескольких десятков этих блоков в год. Эти блоки должны поставляться на ракетные системы, то есть придётся ещё и модернизировать соответствующие ракеты, чтобы они могли нести эти блоки. Насколько известно, говорилось, что их могут устанавливать на “Стилеты” и на перспективную ракету “Сармат”», - подчеркнул эксперт.

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По словам Константина Сивкова, из выделенного бюджета могут украсть более половины денег.

«Без разворовывания в России не обойтись, иначе откуда у нас возьмутся миллионеры и миллиардеры? То есть обязательно разворуют. Вопрос в том, в какой пропорции. Я могу предполагать, что в пределах от 20% до 60% украдут», - считает Сивков.

Напомним, «Авангард» может летать на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, сообщает Ura.ru. При этом его скорость будет превышать число Маха в 20 раз. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что комплекс «Авангард» должен поступить в войска в 2019 году.

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